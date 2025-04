Migrantes ilegais no EUA preparam-se para o pior cenário e receiam deportações em grande escala

PUBLICIDADE

Os imigrantes nos EUA preparam-se para uma possível vaga de deportações desde que Donald Trump ganhou as eleições em novembro, mas as notícias de que o seu foco inicial seria a área de Chicago trouxeram um novo sentido de urgência e medo aos habitantes da cidade e das áreas periféricas.

Alguns imigrantes que se encontram no país sem estatuto legal têm passado procurações a amigos de confiança, fazem planos para cuidar das crianças em caso de separação e estão a instalar câmaras de segurança nas suas portas, caso os agentes da imigração cheguem.

Outros, partiram voluntariamente, como os assessores de Trump os encorajaram a fazer.

Os planos para as deportações ainda não são oficiais, mas um funcionário que falou sob anonimato disse que os agentes podem começar por visar mais de 300 pessoas com historial de crimes graves e violentos, depois de Trump tomar posse na segunda-feira.

O funcionário disse que a operação se concentrará na área de Chicago e continuará durante toda a semana, sujeita a possíveis atrasos.

As temperaturas em Chicago desceram para quase -15 graus Celsius, estando previstas temperaturas ainda mais baixas durante toda a semana.

O Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos já prende uma fração dos seus alvos em operações deste tipo, mas espera-se que Trump lance uma operação mais ampla do que o presidente Joe Biden, cujo foco na recolha de pessoas fora da fronteira se limitava àqueles com antecedentes criminais graves e ameaças à segurança nacional.

A administração de Biden também pôs fim às detenções em locais de trabalho, que eram comuns sob a administração de Trump, como uma operação de 2019 que abrangeu aviários no Mississippi.

Os assessores de Trump disseram ainda que irão prender outras pessoas, como cônjuges ou colegas de quarto, que não são alvos, mas que estão no país ilegalmente. O futuro presidente disse à NBC News no sábado que as deportações em larga escala continuam a ser uma prioridade máxima. Não indicou uma data exata em que irão começar, mas disse que iriam começar em breve.

As "cidades-santuário", que limitam a forma como a polícia local pode cooperar com os agentes federais de imigração, têm sido um dos alvos preferidos de Trump - especialmente Chicago. Esta cidade tornou-se uma "cidade-santuário" na década de 1980 e reforçou as suas políticas várias vezes desde então, incluindo após a tomada de posse de Trump em 2017.

Na semana passada, o conselho da cidade rejeitou um plano que previa exceções que permitiam à polícia local trabalhar com os agentes do serviço de imigração em casos de deportação de pessoas acusadas ou condenadas por crimes.

Os imigrantes são aconselhados a exercer os seus direitos

Ativistas pelos direitos dos imigrantes, incluindo Jesus Garcia e Delia Ramirez, democratas da Câmara dos Representantes, apelaram aos imigrantes de Chicago para manterem a calma e exercerem os seus direitos, nomeadamente o de permanecerem em silêncio e o de não permitirem a entrada de agentes nas suas casas sem mandados.

Alguns grupos de defesa planearam seminários jurídicos, antecipando as detenções em larga escala na próxima semana.

Carlos, um imigrante do México, vive nos EUA há décadas. O homem de 56 anos não tem estatuto legal para permanecer no país, mas tem autorização para trabalhar na construção civil e na soldadura.

Recusou-se a dar o seu último nome e a discutir pormenores sobre o seu estatuto de imigrante por receio de ser alvo de deportação.

Tem três filhos com estatuto legal para permanecerem no país através do programa DACA (Ação Diferida para Chegadas de Crianças), da era Obama, que também poderá ser eliminado com a agenda de Trump.

Carlos disse que o plano de contingência da família para a deportação inclui encontrar alguém para gerir as suas contas bancárias, casa e carro. Também instalaram uma câmara na sua casa nos subúrbios de Chicago e vão vigiar todos os visitantes, especialmente os agentes dos serviços de imigração.

Elena Barrera, vendedora ambulante num carrinho de comida em Chicago durante o verão, empregada de limpeza durante o inverno, saiu do México no final dos anos 90. Mãe solteira de 48 anos, não tem estatuto legal para permanecer no país, mas tem três filhos que são cidadãos americanos.

O seu maior receio é ser separada dos seus filhos. Diz que a família tem feito planos de contingência em caso de deportação, incluindo os filhos mais velhos que irão cuidar dos mais novos até que possam voltar a reunir-se.

Já falaram em viver no México, o que obrigaria um dos filhos a deixar os estudos numa prestigiada universidade da zona de Chicago.

Quando se fala sobre o assunto, o filho mais novo, de nove anos, chora, disse ela.

“Ele diz-me que tem medo que a mãe não volte para casa um dia. Chora. Ainda não aconteceu nada, mas ele já está ansioso”.