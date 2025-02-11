EUA iniciam voos de deportação para a Venezuela

Os voos de deportação dos Estados Unidos para a Venezuela foram retomados como parte das políticas anti-imigração há muito prometidas pelo presidente americano Donald Trump.

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Dois aviões venezuelanos, que juntos transportavam aproximadamente 190 pessoas, deixaram uma base do exército americano em El Paso, no Texas, na segunda-feira com destino ao país sul-americano.

Com exceção de um breve período durante a administração Biden, em outubro de 2023, os voos de deportação dos EUA para a Venezuela foram interrompidos durante anos.

Como resultado de uma grave crise económica e da turbulência política sob o governo do líder autoritário Nicolás Maduro, quase oito milhões de venezuelanos deixaram o país entre 2014 e 2024.

De outubro de 2023 a setembro de 2024, os venezuelanos representaram o segundo maior número de "encontros" de qualquer nacionalidade na fronteira sul dos EUA, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

A retomada dos voos de deportação ocorre pouco depois de o enviado especial de Trump, Richard Grenell, visitar Caracas e se reunir com Maduro, após seis americanos serem libertados da custódia venezuelana.

Na segunda-feira, a Casa Branca partilhou uma fotografia de Grenell a supervisionar o embarque de imigrantes num dos dois voos da Conviasa, e o próprio Grenell foi ao X para agradecer a Trump pelas deportações.

"Dois aviões com imigrantes ilegais deixaram El Paso hoje com destino à Venezuela - pagos pelos venezuelanos", escreveu ele.

"Este é o mundo que queremos, um mundo de paz, compreensão, diálogo e cooperação", disse Maduro.

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Numa declaração anterior, o governo venezuelano disse que queria repatriar milhares cidadãos que emigraram nos últimos anos.

Como parte da política de repressão de Trump à migração, os voos começaram a trazer imigrantes para a Baía de Guantánamo, em Cuba. No entanto, um juiz federal do Novo México bloqueou preventivamente, no domingo, a transferência de três homens venezuelanos para a base militar dos EUA no local.

Os advogados disseram que seus clientes "se encaixam no perfil daqueles que a administração priorizou para detenção em Guantánamo, ou seja, homens venezuelanos detidos na área de El Paso com (falsas) acusações de conexões com o gangue Tren de Aragua".