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EUA iniciam voos de deportação para a Venezuela

Migrantes venezuelanos deportados dos EUA chegam ao Aeroporto Internacional Simon Bolivar em Maiquetía, Venezuela.
Migrantes venezuelanos deportados dos EUA chegam ao Aeroporto Internacional Simon Bolivar em Maiquetía, Venezuela. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Rory Sullivan
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A notícia surge pouco depois de o enviado de Trump, Richard Grenell, se ter encontrado com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas.

Os voos de deportação dos Estados Unidos para a Venezuela foram retomados como parte das políticas anti-imigração há muito prometidas pelo presidente americano Donald Trump.

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Dois aviões venezuelanos, que juntos transportavam aproximadamente 190 pessoas, deixaram uma base do exército americano em El Paso, no Texas, na segunda-feira com destino ao país sul-americano.

Com exceção de um breve período durante a administração Biden, em outubro de 2023, os voos de deportação dos EUA para a Venezuela foram interrompidos durante anos.

Como resultado de uma grave crise económica e da turbulência política sob o governo do líder autoritário Nicolás Maduro, quase oito milhões de venezuelanos deixaram o país entre 2014 e 2024.

De outubro de 2023 a setembro de 2024, os venezuelanos representaram o segundo maior número de "encontros" de qualquer nacionalidade na fronteira sul dos EUA, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

A retomada dos voos de deportação ocorre pouco depois de o enviado especial de Trump, Richard Grenell, visitar Caracas e se reunir com Maduro, após seis americanos serem libertados da custódia venezuelana.

Na segunda-feira, a Casa Branca partilhou uma fotografia de Grenell a supervisionar o embarque de imigrantes num dos dois voos da Conviasa, e o próprio Grenell foi ao X para agradecer a Trump pelas deportações.

"Dois aviões com imigrantes ilegais deixaram El Paso hoje com destino à Venezuela - pagos pelos venezuelanos", escreveu ele.

"Este é o mundo que queremos, um mundo de paz, compreensão, diálogo e cooperação", disse Maduro.

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Numa declaração anterior, o governo venezuelano disse que queria repatriar milhares cidadãos que emigraram nos últimos anos.

Como parte da política de repressão de Trump à migração, os voos começaram a trazer imigrantes para a Baía de Guantánamo, em Cuba. No entanto, um juiz federal do Novo México bloqueou preventivamente, no domingo, a transferência de três homens venezuelanos para a base militar dos EUA no local.

Os advogados disseram que seus clientes "se encaixam no perfil daqueles que a administração priorizou para detenção em Guantánamo, ou seja, homens venezuelanos detidos na área de El Paso com (falsas) acusações de conexões com o gangue Tren de Aragua".

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