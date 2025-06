PUBLICIDADE

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, confirmou a notícia de que a administração Trump enviará até “2.000 soldados” para Los Angeles, apesar da resistência da polícia local na sexta-feira e no sábado contra os manifestantes contra as políticas migratórias impostas pelo presidente populista Donald Trump.

Numa crítica à política, o governador escreveu na rede social X: “O governo federal está a criar o caos para que possa ter uma desculpa para escalar as coisas. Não é assim que qualquer país civilizado se comporta”, afirmou.

Depois, Newsom descreveu a decisão de mobilizar a Guarda Nacional como uma ação “deliberada e covarde”, acrescentando que “só aumentará as tensões”.

Donald Trump também reagiu a Gavin Newsom numa publicação na plataforma “Truth Social”, no sábado, escrevendo: “Se o governador Gavin Newsom da Califórnia e a prefeita Karen Bass de Los Angeles não puderem cumprir os seus deveres que todos sabem que não podem, então o governo federal vai intervir e resolver o problema dos manifestantes e saqueadores da maneira que precisa ser resolvido!!!”

Trump anunciou também no domingo que deixaria de permitir o uso de máscaras nos protestos, e o secretário da Defesa da sua administração, Pete Hegseth, também disse que os fuzileiros navais seriam mobilizados em caso de “continuação da violência”.

Os protestos em frente ao edifício federal de Los Angeles começaram sexta-feira depois de funcionários da Imigração e Alfândega (ICE) terem feito buscas em várias áreas da cidade no início daquele dia com o objetivo de deter imigrantes ilegais.

A polícia local durante esta altura tinha usado gás lacrimogéneo, tasers e escudos antimotim para demover os manifestantes.

No sábado, cerca de 400 pessoas também participaram num protesto em Paramount, uma cidade a sul de Los Angeles que reduziu gradualmente o número de manifestantes ao longo do dia, segundo o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

Pelo menos 44 pessoas foram presas por suspeita de violarem as leis de imigração durante as incursões de sexta-feira, de acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA. Uma multidão de cerca de “1.000 manifestantes” reuniu-se em torno do edifício federal e alguns “atacaram agentes da lei, rasgaram pneus nas ruas e destruíram propriedades financiadas com dinheiro dos contribuintes”, acrescentou o Ministério.

A porta-voz da Casa Branca, Carolyn Leavitt, também disse num comunicado no sábado que “multidões violentas” atacaram agentes da Alfândega e Imigração e agentes federais de aplicação da lei que estavam a conduzir a operação de deportação inicial.

Enquanto apoiava as operações dos agentes do governo, descreveu tais medidas como necessárias “para parar e reverter o influxo de criminosos ilegais para os Estados Unidos”.

Disse ainda que os políticos californianos eram “irresponsáveis” e “escaparam completamente da sua responsabilidade de proteger os seus cidadãos”, levando Donald Trump a ordenar o destacamento da Guarda Nacional.

Os contínuos avisos e ameaças da administração Trump surgem no momento em que o Departamento de Polícia de Los Angeles diz que os protestos em toda a cidade estão agora a decorrer “pacificamente”.