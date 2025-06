Califórnia processa Trump por destacamento “ilegal” da Guarda Nacional

PUBLICIDADE

A Califórnia comprometeu-se a intentar uma ação legal contra o presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, num esforço para reverter o destacamento da Guarda Nacional pela administração, afirmando que o presidente infringiu a soberania do Estado.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, considera que a presença de tropas nas ruas de Los Angeles é "ilegal e imoral".

As autoridades norte-americanas informaram que cerca de mil membros da Guarda Nacional estavam presentes na cidade sob ordens federais até ao meio-dia de segunda-feira para fazer face aos protestos contra a política de imigração.

Espera-se que outros 1.000 membros estejam no terreno, uma vez que a administração Trump autorizou um destacamento de 2.000 membros.

Um agente da Patrulha Rodoviária da Califórnia numa autoestrada enquanto os manifestantes atiram objetos aos veículos da polícia perto do Centro de Detenção Metropolitano Jae C. Hong/AP

Além disso, o Pentágono enviou oficialmente cerca de 700 fuzileiros navais para Los Angeles para ajudar o pessoal da Guarda Nacional a lidar com os protestos contra a política de imigração, de acordo com um anúncio do Comando Norte dos EUA na segunda-feira.

Os fuzileiros navais estão a ser transferidos da sua base em Twentynine Palms, situada no deserto da Califórnia.

"Revogar a ordem. Devolvam o controlo à Califórnia", exigiu Newsom, democrata, numa publicação na rede social X.

Trump, um republicano, disse num post na sua rede social, a Truth Social, que a cidade teria sido "completamente obliterada" se ele não tivesse enviado membros da Guarda.

Esta parece ser a primeira vez em décadas que a Guarda Nacional de um estado foi ativada sem um pedido do seu governador.

Newsom, em declarações aos media locais, anunciou que o seu estado vai processar a administração Trump para reverter o destacamento da Guarda Nacional.

Pessoas observam enquanto vários carros da Waymo ardem em Los Angeles depois de terem sido vandalizados por manifestantes que reagiram a uma série de rusgas de imigração Stephen Lam/ 2025 Stephen Lam / S.F. Chronicle

Estado prepara-se para processar Trump

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, declarou que o Estado tenciona apresentar uma providência cautelar “para anular a ação ilegal do presidente que federaliza a Guarda Nacional da Califórnia”. Acrescentou que não houve nem uma “invasão” de migrantes nem uma rebelião que justificasse a tomada do poder.

Bonta disse que o processo se tornou necessário quando Trump aumentou o número de tropas, levando a uma crescente agitação.

Trump e o seu czar das fronteiras, Tom Holman, trocaram insultos com Newsom sobre a possibilidade de deter o governador se este interferisse com os esforços federais de controlo da imigração.

"Eu fá-lo-ia se fosse o Tom. Acho que é ótimo", referiu Trump.

Em resposta, Newsom respondeu numa publicação no X, dizendo: "O presidente dos Estados Unidos acabou de pedir a prisão de um governador em exercício. Este é um dia que eu esperava nunca ver na América".

Os protestos continuam em Los Angeles

Na segunda-feira, uma grande multidão reuniu-se num parque em frente à Câmara Municipal de Los Angeles para se manifestar contra a detenção de um proeminente líder laboral. Os cartazes criticavam Trump e o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, em inglês) a propósito da detenção de David Huerta, na sexta-feira.

Vários líderes sindicais de toda a Califórnia lideraram a multidão em cânticos de apelo à sua libertação. Huerta foi posteriormente libertado sob uma caução de 50.000 dólares (43.777 euros).

Dolores Huerta, lenda dos direitos civis, discursa num comício em Los Angeles pedindo a libertação do líder sindical David Huerta, que foi detido durante um protesto Damian Dovarganes/AP

Os residentes afirmam que o cheiro a fumo e a fogo pairava no ar e que as ruas de Los Angeles estavam cobertas de cinzas provenientes dos veículos incendiados durante os protestos.

Os funcionários do ICE afirmaram que estão a aplicar ativamente as leis de imigração e a tentar deportar os imigrantes que têm condenações penais. Além disso, manifestaram a sua disponibilidade para deter manifestantes que violem a lei ou obstruam as suas operações.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, expressou as suas preocupações durante uma entrevista, afirmando que um aumento das rusgas federais de imigração poderia levar a um "pandemónio".

Acrescentou ainda que os manifestantes estão prontos a reagir rapidamente e a continuar as suas manifestações se virem as forças do ICE em ação.