Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Republicanos do Senado dos EUA bloqueiam legislação para limitar os poderes de Trump na guerra contra o Irão

Um homem carrega uma bandeira iraniana para a colocar sobre os escombros de uma instalação policial atingida durante a campanha militar israelo-americana em Teerão, Irão, quarta-feira, 4 de março de 2026.
Um homem carrega uma bandeira iraniana para a colocar sobre os escombros de uma instalação policial atingida durante a campanha militar israelo-americana em Teerão, Irão, quarta-feira, 4 de março de 2026. Direitos de autor  AP Photo/Vahid Salemi
Direitos de autor AP Photo/Vahid Salemi
De Evelyn Ann-Marie Dom com AP
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Foram registadas explosões em Israel depois de um submarino americano ter afundado um navio de guerra iraniano, o que levou Teerão a ameaçar com a destruição de infraestruturas militares e económicas em toda a região.

Na primeira votação sobre o conflito no Médio Oriente, os republicanos do Senado rejeitaram uma tentativa de travar a guerra israelo-americana contra o Irão, o que demonstra a sua posição firme neste assunto.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A legislação, conhecida como resolução de poderes de guerra, que falhou com 47 votos a favor e 53 contra, teria limitado a capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de realizar novos ataques sem aprovação do congresso.

Esta decisão surge após o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ter anunciado na quarta-feira que a guerra poderia prolongar-se por mais oito semanas, ou seja, por um período superior ao inicialmente previsto pela administração.

Na quarta-feira, no Pentágono, Hegseth declarou aos jornalistas que os Estados Unidos não pouparam "nenhuma despesa de capacidade" para melhorar os sistemas de defesa aérea, a fim de proteger as forças e os aliados norte-americanos no Médio Oriente, reconhecendo, no entanto, que alguns ataques iranianos poderão atingir os seus alvos.

Um mapa do Departamento de Defesa intitulado Operation EPIC FURY Timeline - First 100 Hours (Cronograma da Operação Fúria Épica - Primeiras 100 Horas) é exibido durante uma conferência de imprensa no Pentágono, Washington, 4 de março de 2026.
Um mapa do Departamento de Defesa intitulado AP Photo/Konstantin Toropin

"Isto não significa que possamos parar tudo, mas garantimos que foram estabelecidas a máxima defesa e a máxima proteção possíveis antes de partirmos para a ofensiva", disse ele.

Embora Trump tenha elogiado as Forças Armadas dos EUA por se terem "saído muito bem na frente de guerra", a ausência de um plano de saída claro alimentou a preocupação de muitos americanos que já desconfiaram da entrada no conflito.

Os ataques aéreos prosseguiram pelo sexto dia, com o Irão a lançar mísseis contra Israel na madrugada de quinta-feira, após um submarino norte-americano ter afundado um navio de guerra iraniano com um torpedo, em águas internacionais, ao largo da costa do Sri Lanka.

Pouco depois do exército israelita ter anunciado o início de novos ataques contra o Hezbollah nos subúrbios de Beirute, no Líbano, soaram sirenes em Telavive e Jerusalém.

No sábado, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque surpresa contra o Irão, tendo havido uma nova escalada de ataques na quarta-feira.

Entretanto, o Irão continuou a lançar ataques aos Estados do Golfo, tendo sido comunicados ataques ao Kuwait e ao Barém, enquanto os Estados vizinhos se preparam para uma nova escalada, depois de Teerão ter ameaçado a "destruição total das infraestruturas militares e económicas da região".

Segundo as autoridades, desde o início da guerra no sábado, morreram mais de 1000 pessoas no Irão, mais de 70 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel.

A escalada do conflito perturbou igualmente o fornecimento mundial de petróleo e gás, bem como a navegação internacional, provocou o encerramento do espaço aéreo e o cancelamento de voos, e causou perturbações generalizadas nas viagens por toda a região do Médio Oriente.

Grupos dissidentes curdos preparam-se para se juntar à luta

Segundo os órgãos de comunicação social iranianos, o Irão declarou, na quinta-feira, ter como alvo o quartel-general das forças curdas no Curdistão iraquiano.

A agência noticiosa iraniana IRNA publicou no Telegram um comunicado militar que cita o quartel-general dos grupos curdos opostos à revolução no Curdistão iraquiano.

Nos últimos dias, grupos curdos da oposição estiveram em contacto com os EUA para discutir uma potencial operação militar transfronteiriça no Irão.

No mês passado, vários grupos de oposição curda, exilados no Iraque, anunciaram a formação de uma coligação política com o objetivo de derrubar a República Islâmica e alcançar a autodeterminação.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Médio Oriente: a angústia das diásporas iraniana e libanesa em França face à guerra

Primeiro avião com 122 portugueses vindo do Dubai chegou a Lisboa

Trump diz que deve estar envolvido na escolha do próximo líder do Irão. Continuam ataques na região