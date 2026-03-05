Na primeira votação sobre o conflito no Médio Oriente, os republicanos do Senado rejeitaram uma tentativa de travar a guerra israelo-americana contra o Irão, o que demonstra a sua posição firme neste assunto.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

A legislação, conhecida como resolução de poderes de guerra, que falhou com 47 votos a favor e 53 contra, teria limitado a capacidade do presidente dos EUA, Donald Trump, de realizar novos ataques sem aprovação do congresso.

Esta decisão surge após o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ter anunciado na quarta-feira que a guerra poderia prolongar-se por mais oito semanas, ou seja, por um período superior ao inicialmente previsto pela administração.

Na quarta-feira, no Pentágono, Hegseth declarou aos jornalistas que os Estados Unidos não pouparam "nenhuma despesa de capacidade" para melhorar os sistemas de defesa aérea, a fim de proteger as forças e os aliados norte-americanos no Médio Oriente, reconhecendo, no entanto, que alguns ataques iranianos poderão atingir os seus alvos.

Um mapa do Departamento de Defesa intitulado AP Photo/Konstantin Toropin

"Isto não significa que possamos parar tudo, mas garantimos que foram estabelecidas a máxima defesa e a máxima proteção possíveis antes de partirmos para a ofensiva", disse ele.

Embora Trump tenha elogiado as Forças Armadas dos EUA por se terem "saído muito bem na frente de guerra", a ausência de um plano de saída claro alimentou a preocupação de muitos americanos que já desconfiaram da entrada no conflito.

Os ataques aéreos prosseguiram pelo sexto dia, com o Irão a lançar mísseis contra Israel na madrugada de quinta-feira, após um submarino norte-americano ter afundado um navio de guerra iraniano com um torpedo, em águas internacionais, ao largo da costa do Sri Lanka.

Pouco depois do exército israelita ter anunciado o início de novos ataques contra o Hezbollah nos subúrbios de Beirute, no Líbano, soaram sirenes em Telavive e Jerusalém.

No sábado, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque surpresa contra o Irão, tendo havido uma nova escalada de ataques na quarta-feira.

Entretanto, o Irão continuou a lançar ataques aos Estados do Golfo, tendo sido comunicados ataques ao Kuwait e ao Barém, enquanto os Estados vizinhos se preparam para uma nova escalada, depois de Teerão ter ameaçado a "destruição total das infraestruturas militares e económicas da região".

Segundo as autoridades, desde o início da guerra no sábado, morreram mais de 1000 pessoas no Irão, mais de 70 no Líbano e cerca de uma dúzia em Israel.

A escalada do conflito perturbou igualmente o fornecimento mundial de petróleo e gás, bem como a navegação internacional, provocou o encerramento do espaço aéreo e o cancelamento de voos, e causou perturbações generalizadas nas viagens por toda a região do Médio Oriente.

Grupos dissidentes curdos preparam-se para se juntar à luta

Segundo os órgãos de comunicação social iranianos, o Irão declarou, na quinta-feira, ter como alvo o quartel-general das forças curdas no Curdistão iraquiano.

A agência noticiosa iraniana IRNA publicou no Telegram um comunicado militar que cita o quartel-general dos grupos curdos opostos à revolução no Curdistão iraquiano.

Nos últimos dias, grupos curdos da oposição estiveram em contacto com os EUA para discutir uma potencial operação militar transfronteiriça no Irão.

No mês passado, vários grupos de oposição curda, exilados no Iraque, anunciaram a formação de uma coligação política com o objetivo de derrubar a República Islâmica e alcançar a autodeterminação.