A Espanha iniciou a evacuação dos seus cidadãos no Médio Oriente na sequência da escalada militar desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão e da subsequente resposta iraniana, que provocou o encerramento do espaço aéreo e o cancelamento maciço de voos na região.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, confirmou que o Governo activou uma operação para facilitar a saída dos espanhóis retidos na zona, onde se estima que vivam ou se encontrem 30 000 cidadãos espanhóis.

Os primeiros evacuados já chegaram

Um primeiro grupo de 175 espanhóis evacuados de Abu Dhabi chegou, na terça-feira à noite, ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas num voo comercial, tornando-se assim os primeiros repatriados desde o início da crise.

Segundo o Governo, esta foi a primeira de várias operações previstas para facilitar o regresso dos cidadãos espanhóis retidos pelo colapso do transporte aéreo no Médio Oriente, que afectou milhares de viajantes internacionais.

Evacuações também do Irão

Além disso, de acordo com Albares, a Espanha evacuou 22 cidadãos espanhóis no Irão, que deixaram o país por terra em direção ao Azerbaijão antes de viajarem para Espanha via Baku e Istambul.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, cerca de 131 espanhóis ainda se encontram no Irão, enquanto a embaixada em Teerão continua a funcionar com o pessoal essencial.

As evacuações ocorrem num contexto de tensão regional acrescida que levou ao cancelamento de milhares de voos e ao encerramento parcial do espaço aéreo em vários países do Golfo, obrigando muitos governos europeus a organizar operações de repatriamento dos seus cidadãos.

Um avião militar para Omã

Paralelamente, o Ministério da Defesa enviou um Airbus A330 do Exército Aéreo e Espacial da base aérea de Torrejón de Ardoz para Omã, com o objetivo de repatriar os espanhóis que se encontram principalmente nos Emirados Árabes Unidos.

O plano consiste em transferir primeiro os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos por estrada para Omã — um dos aeroportos que continua a funcionar — e, depois, embarcá-los no avião militar para Espanha.

O avião tem capacidade para 250 pessoas e faz parte de um plano que combina meios militares, voos comerciais e evacuações terrestres coordenadas pelas embaixadas espanholas na região.