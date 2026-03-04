Grécia, França, Itália e Alemanha reforçam defesa de Chipre

As duas fragatas gregas Kimon e Psara chegaram a Chipre na manhã desta quarta-feira, no âmbito da implementação da doutrina de defesa greco-cipriota, com o objetivo de reforçar as capacidades de defesa da ilha megalítica.

Na manhã do mesmo dia, os F16 gregos também realizaram a sua primeira missão, ao descolarem após um alerta de objeto desconhecido que se aproximava do espaço aéreo cipriota. As autoridades de Nicósia anunciaram, após algum tempo, que o incidente tinha terminado, nas palavras do porta-voz do governo, sem dar mais pormenores.

Devido ao alerta FIR, um voo da Aegean de Atenas para Larnaca regressou ao aeroporto Eleftherios Venizelos, na capital grega, por razões de segurança e enquanto sobrevoava Chipre. As primeiras informações referiam que o espaço aéreo cipriota tinha sido encerrado durante alguns minutos, mas tal foi desmentido pelo porta-voz do governo do país. Konstantinos Letibiotis sublinhou que dois voos foram instruídos a esperar para encontrar espaço operacional livre, com um piloto a regressar a Atenas e o outro a aterrar em Larnaca algumas horas mais tarde.

O primeiro-ministro grego referiu-se ao âmbito e aos objectivos da missão grega em Chipre: "Esta é uma missão defensiva e pacífica. Baseia-se na solidariedade bilateral e europeia e tem um único objetivo: impedir ações ameaçadoras contra o Estado independente de Chipre".

Macron manda porta-aviões para o Mediterrâneo

Na frente de reforço da defesa de Chipre, o presidente francês Emmanuel Macron ordenou que o porta-aviões nuclear francês Charles de Gaulle se deslocasse do Mar Báltico para o Mediterrâneo para ajudar a proteger os aliados, acrescentando que seria acompanhado por fragatas e aviões de combate.

A Grã-Bretanha, por seu lado, está a reforçar a defesa aérea na sua base em Chipre, destacando helicópteros com capacidade anti-drone e enviando o contratorpedeiro HMS Dragon para a região, anunciou o primeiro-ministro Kir Starmer.

Alemanha e Itália estão igualmente empenhadas em reforçar Chipre e deverão enviar sistemas de defesa e navios de guerra para a região.