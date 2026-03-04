As tensões no Médio Oriente aumentaram fortemente após 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques aéreos conjuntos contra alvos no Irão que mataram o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei.

Há muitos polacos na região: funcionários de empresas, soldados, diplomatas e turistas. No caso de uma escalada das hostilidades, podem enfrentar ameaças reais: desde dificuldades de comunicação e o encerramento do espaço aéreo até ao risco de ataques com foguetes ou de desestabilização interna nos países da região.

Mudança de posição do governo polaco

"Tomei a decisão de utilizar os aviões à disposição das Forças Armadas para apoiar na evacuação de cidadãos polacos do Médio Oriente", escreveu o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

O pedido relevante, disse o primeiro-ministro, já chegou à secretária do presidente Karol Nawrocki. Isto deve-se aos regulamentos segundo os quais a utilização das Forças Armadas fora do país é decidida — por ordem — pelo presidente sob proposta do governo.

O ministro do Desporto e do Turismo, Jakub Rutnicki, afirmou que, até terça-feira, 574 cidadãos polacos tinham regressado do Médio Oriente à Polónia.

Ainda na terça-feira, Tusk encarregou o ministro de coordenar o trabalho de uma equipa especial que atua no Ministério dos Negócios Estrangeiros no que diz respeito à situação dos polacos nos países do Médio Oriente.

Na altura, o primeiro-ministro sublinhou que os cidadãos polacos no Médio Oriente se encontram numa situação difícil e precisam de ajuda. No entanto, acrescentou que a Polónia não pode enviar aviões "para todos os lugares do mundo" porque, em primeiro lugar, os aviões têm de poder aterrar, o que, sublinhou Tusk, não é assim tão fácil, uma vez que nem todos os aeroportos do Médio Oriente estão abertos.

O vice-primeiro-ministro e chefe do Ministério da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, garantiu na quarta-feira que tinha declarado a prontidão das forças e recursos do exército polaco para evacuar os polacos que necessitam de assistência médica no Médio Oriente.

Atualmente, para além dos Emirados Árabes, o MNE desaconselha todas as viagens para países como a Jordânia, o Omã, o Barém, o Kuwait, o Qatar e o Chipre.