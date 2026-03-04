Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Donald Tusk coloca aviões da Força Aérea à disposição para retirar polacos do Médio Oriente

Primeiro-Ministro da Polónia Donald Tusk
Primeiro-Ministro da Polónia Donald Tusk Direitos de autor  Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
De Euronews
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

"Tomei a decisão de utilizar os aviões à disposição das Forças Armadas para apoiar a evacuação de zonas de risco, no Médio Oriente", escreveu o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, na rede X.

As tensões no Médio Oriente aumentaram fortemente após 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos e Israel realizaram ataques aéreos conjuntos contra alvos no Irão que mataram o líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Há muitos polacos na região: funcionários de empresas, soldados, diplomatas e turistas. No caso de uma escalada das hostilidades, podem enfrentar ameaças reais: desde dificuldades de comunicação e o encerramento do espaço aéreo até ao risco de ataques com foguetes ou de desestabilização interna nos países da região.

Mudança de posição do governo polaco

"Tomei a decisão de utilizar os aviões à disposição das Forças Armadas para apoiar na evacuação de cidadãos polacos do Médio Oriente", escreveu o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.

O pedido relevante, disse o primeiro-ministro, já chegou à secretária do presidente Karol Nawrocki. Isto deve-se aos regulamentos segundo os quais a utilização das Forças Armadas fora do país é decidida — por ordem — pelo presidente sob proposta do governo.

O ministro do Desporto e do Turismo, Jakub Rutnicki, afirmou que, até terça-feira, 574 cidadãos polacos tinham regressado do Médio Oriente à Polónia.

Ainda na terça-feira, Tusk encarregou o ministro de coordenar o trabalho de uma equipa especial que atua no Ministério dos Negócios Estrangeiros no que diz respeito à situação dos polacos nos países do Médio Oriente.

Na altura, o primeiro-ministro sublinhou que os cidadãos polacos no Médio Oriente se encontram numa situação difícil e precisam de ajuda. No entanto, acrescentou que a Polónia não pode enviar aviões "para todos os lugares do mundo" porque, em primeiro lugar, os aviões têm de poder aterrar, o que, sublinhou Tusk, não é assim tão fácil, uma vez que nem todos os aeroportos do Médio Oriente estão abertos.

O vice-primeiro-ministro e chefe do Ministério da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, garantiu na quarta-feira que tinha declarado a prontidão das forças e recursos do exército polaco para evacuar os polacos que necessitam de assistência médica no Médio Oriente.

Atualmente, para além dos Emirados Árabes, o MNE desaconselha todas as viagens para países como a Jordânia, o Omã, o Barém, o Kuwait, o Qatar e o Chipre.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Irão: guerra ameaça cortar 40 mil milhões de euros no turismo do Médio Oriente

Emirados Árabes Unidos e Qatar afirmam que Irão "ultrapassou linha vermelha" com ataques aéreos

175 espanhóis chegam a Madrid. Força Aérea envia aviões militares para Omã para proceder a mais evacuações