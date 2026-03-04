Apoio ao alojamento em França: estudantes não europeus penalizados em nome do "interesse geral"

Sébastien Lecornu saiu vitorioso da saga orçamental e viu também o essencial das suas disposições validadas pelo Conselho Constitucional.

Na sua decisão publicada a 19 de fevereiro, o Conselho confirmou a quase totalidade da Lei das Finanças, após ter examinado os diferentes recursos apresentados.

Uma medida que passou despercebida durante muito tempo, mas que é simultaneamente simbólica e tangível para muitos habitantes de França, e que foi introduzida em nome do controlo das despesas públicas, é agora alvo de críticas crescentes por parte da oposição de esquerda e das associações. A partir de 1 de julho de 2026, os estudantes estrangeiros não comunitários que não beneficiem de uma bolsa de estudo baseada em critérios sociais deixarão de receber o subsídio de alojamento personalizado (APL).

Éléonore Schmitt, ativista da Fondation pour le Logement des Défavorisés (Fundação para a Habitação dos Desfavorecidos), descreveu esta exclusão como "extremamente perigosa e preocupante": "Lutámos para que este artigo fosse retirado do Projeto de Lei das Finanças (PLF) e depois para alertar o Conselho Constitucional para a sua não conformidade com a Constituição e as suas consequências".

"Hoje, os estudantes são confrontados com uma grande insegurança e, entre eles, os estudantes estrangeiros são frequentemente os mais mal alojados e os que se encontram em maiores dificuldades ", afirmou à Euronews.

De acordo com um inquérito publicado a 24 de fevereiro pela Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), 22,29% dos estudantes vivem com menos de 100 euros por mês, depois de pagarem a renda. Cerca de 38% têm menos de 150 euros por mês para comprar comida, deslocar-se e ter uma vida social. No total, um estudante em cada dois vive com menos de 200 euros por mês depois de pagar a renda.

"A este nível, a mais pequena despesa inesperada torna-se uma ameaça. Uma consulta médica, uma reparação ou mesmo uma fatura inesperada podem significar um risco enorme para a sobrevivência dos estudantes e para a prossecução dos seus estudos", alerta a organização.

O estudo indica ainda que um em cada dois estudantes é obrigado a trabalhar paralelamente aos estudos para financiar o seu alojamento. Por último, recordando que 73,3% dos estudantes internacionais receberam este ano prestações APL, a FAGE condena a abolição prevista destas prestações, que considera suscetível de conduzir a uma "insegurança inaceitável".

"Cada euro conta

Há sete anos que Rami constrói a sua vida em França. Tem dupla nacionalidade, ucraniana e libanesa, e está agora a fazer um mestrado em engenharia biomédica em Toulouse. Sem o subsídio de alojamento de 180 euros que recebe todos os meses, diz ele, o seu percurso provavelmente não teria sido possível. " Para muitos de nós, a APL representa cerca de metade do nosso orçamento mensal", diz à Euronews.

Se esta rede de segurança desaparecesse,"muitos estudantes seriam obrigados a interromper os estudos", alerta. Para ele, a supressão deste apoio equivaleria também a desencorajar os talentos estrangeiros tentados pela França.

Iryna recebe 165 euros em APL. Com o mestrado em biotecnologia quase no bolso, a estudante ucraniana tem um estágio remunerado num laboratório e algumas horas de apoio domiciliário a idosos por 300 euros por mês.

"Quando a medida entrar em vigor, posso já não estar em França. E se ainda estiver cá, a perda da APL não será crítica para mim", admite. Além disso, pode contar com a ajuda dos pais, o que não é o caso de toda a gente. "Para muitos estudantes, cada euro conta".

Artem, estudante de informática e beneficiário da proteção temporária para pessoas deslocadas da Ucrânia, não deve perder a sua APL, que já baixou de 200 para 150 euros desde que começou a trabalhar a tempo parcial. Quando não estava a trabalhar", recorda, "esta ajuda fazia toda a diferença: permitia-lhe viver sem calcular todas as despesas, sem hesitar perante um café da máquina ou um lanche entre duas aulas.

Evguenia aluga um quarto numa casa particular por 300 euros por mês, dos quais 110 euros são cobertos pela APL. Como estudante de sociologia russa, tem dois empregos à parte, por vezes trabalhando à noite.

Pelo que vê à sua volta, um estudante estrangeiro ganha entre 400 e 800 euros por mês, trabalhando no máximo vinte horas por semana.

A lei francesa permite que os estudantes estrangeiros trabalhem até 964 horas por ano a tempo parcial, o que equivale a 60% da semana de trabalho legal.

"Se formos privados deste apoio mínimo, isso terá um impacto nos nossos estudos. A prioridade passa a ser ganhar dinheiro para não nos vermos em dificuldades, mesmo que isso signifique procurar trabalho por baixo da mesa", explica.

Poupanças "irrisórias

Apesar dos apelos à censura da medida, o Conselho Constitucional acabou por considerar que o objetivo prosseguido - fazer economias - era de_"interesse geral"_ e que a diferença de tratamento entre os estudantes franceses ou europeus e os estudantes extracomunitários não era excessiva.

No entanto, o Sages exprimiu uma reserva de interpretação: uma vez que os estudantes de fora da UE que beneficiam de bolsas poderão continuar a recebê-las, o Governo deverá clarificar os critérios de elegibilidade para as bolsas, a fim de se manter no quadro constitucional.

Para a Fondation pour le Logement des Défavorisés (ex-Fondation Abbé Pierre), esta solução encontrada pelos Sages "é inaceitável".

"Vemos a supressão das APL para os estudantes estrangeiros como uma medida de preferência nacional no acesso à habitação e, a este respeito, não podemos aceitar que o Conselho Constitucional valide esta medida em nome do interesse geral, uma vez que isso viola o princípio de igualdade que rege a nossa Constituição", afirma Éléonore Schmitt.

"Em segundo lugar, as economias realizadas por esta medida não terão um impacto imediato, uma vez que não será aplicada antes do início do novo ano letivo", e os montantes envolvidos continuam a ser muito limitados, "se não mesmo irrisórios".

Uma preferência nacional "mascarada"?

No dia em que foi tomada a decisão do Conselho Constitucional, Éric Coquerel, presidente da Comissão de Finanças do LFI, publicou um tweet em que acusava os Sábios de aprovarem "uma mudança jurídica sem precedentes em direção ao princípio da preferência nacional, diretamente retirado do programa" da extrema-direita.

Antoine Math, investigador em ciências económicas e sociais e membro do Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti), disse à Euronews que considera que se trata de uma "preferência nacional disfarçada": na sua opinião, "os estudantes estrangeiros de fora da UE serão obrigados a ter bolsas de estudo" para beneficiarem desta ajuda, quando, na prática, as bolsas de estudo francesas continuam a ser "praticamente inacessíveis" para eles .

Para Marie-Laure Basilien-Gainche, professora de Direito Público na Universidade Jean Moulin Lyon 3, esta medida é uma forma de "preferência nacional e europeia". A França, sublinha, está_"vinculada pelo direito comunitário"_ e não pode recusar ajuda a estudantes móveis de outros países da UE.

Entrevistada pela Euronews, a especialista em direitos dos estrangeiros criticou sobretudo a fragilidade da argumentação do Conselho Constitucional. "Gosto de decisões com 120 páginas", ironizou, descrevendo os argumentos como_"extremamente limitados",_ que se resumem a uma fórmula simples: "uma vez que os estrangeiros se encontram numa situação diferente - uma diferença estabelecida pela lei - é possível tratá-los de forma diferente [para a APL]".

Os Sábios ter-se-iam contentado em seguir uma linha de raciocínio normal: o princípio da igualdade não impede que situações diferentes sejam tratadas de forma diferente, nem impede que se abram excepções por razões de interesse geral.

Os estudantes em causa não se encontram na mesma situação: franceses e europeus, por um lado, e outros estudantes estrangeiros, por outro; estudantes bolseiros e não bolseiros. O legislador poderia, portanto, de acordo com esta lógica, reservar os subsídios de alojamento a certos estudantes, a fim de controlar a despesa pública e orientar melhor os beneficiários em função da sua situação pessoal, familiar e económica.

Marie-Laure Basilien-Gainche recorda que os direitos consagrados no preâmbulo da Constituição de 1946, nomeadamente a segurança material e as condições necessárias ao desenvolvimento, "são garantidos a todos os indivíduos, independentemente do seu estatuto".

"A proteção dos direitos fundamentais deve ser o objetivo de interesse geral a perseguir", acrescenta a especialista, lamentando um raciocínio que considera demasiado breve face às questões sociais em jogo. Dentro de alguns meses, os estudantes estrangeiros continuarão a poder candidatar-se ao subsídio de alojamento, mas muitos deles deixarão de o receber, lamenta.

A proteção dos direitos fundamentais deve ser o objetivo de interesse geral.

Em vez de reduzir o número de estudantes estrangeiros, a professora sugere a aplicação do imposto Zucman, que, na sua opinião, traria "realmente" dinheiro para o orçamento do Estado.

Durante o debate sobre as receitas do projeto de orçamento para 2026, os deputados rejeitaram largamente a introdução de uma taxa mínima de 2% sobre os activos superiores a 100 milhões de euros.

Para o economista francês Gabriel Zucman, cujo trabalho inspirou os deputados de esquerda, esta rejeição foi apenas "o início de um processo [...] de explicação e educação".

"Há uma enorme maioria da população que é favorável a este sistema, a este piso fiscal para os multimilionários", acrescentou na altura.

"Bem-vindo a França"

A exclusão dos estudantes extracomunitários parece surgir na sequência do aumento das propinas, há alguns anos, para a mesma categoria de estudantes. Marie-Laure Basilien-Gainche recorda que_"o acesso à educação não tem normalmente em conta a nacionalidade"._

Desde o lançamento da estratégia, curiosamente denominada "Bem-vindo a França", no início do ano letivo de 2019-2020, algumas universidades optaram por não aplicar as taxas de inscrição diferenciadas para os estudantes de países terceiros. É o caso, nomeadamente, da Université Jean Moulin Lyon 3, que prolongou a isenção até, pelo menos, 2027, durante toda a duração da preparação de um diploma do mesmo grau.

"No âmbito da sua política de acolhimento de estudantes internacionais, a Universidade Jean Moulin Lyon 3 optou por manter o seu compromisso de igualdade de acesso ao ensino superior, independentemente da origem geográfica dos estudantes", refere uma resolução do Conselho de Administração consultada pela Euronews.

Segundo uma fonte universitária da Académie de Lyon, cada vez mais instituições estão a abandonar a isenção e a recorrer gradualmente a propinas diferenciadas, devido à falta de recursos suficientes.

Mesmo que ainda houvesse alguma margem de manobra em termos de propinas, parece difícil imaginar que as universidades criem fundos de solidariedade ou outros esquemas para compensar a perda da APL para os seus estudantes estrangeiros.

Laure Basilien-Gainche partilha este ponto de vista, observando que_"tendo em conta as restrições orçamentais de que as universidades estão a ser fortemente vítimas"_, alguns estudantes nem sequer conseguem "pagar o aquecimento ou manter a oferta de cursos".

Dar uma refeição, pôr um teto sobre a cabeça?

Os efeitos de uma outra medida, incluída na Lei das Finanças promulgada a 19 de fevereiro, começarão a fazer-se sentir dentro de algumas semanas. A partir de 1 de maio de 2026, as refeições de um euro estarão disponíveis para todos os estudantes em França, e não apenas para os que beneficiam de bolsas ou se encontram em situação precária.

No entanto, a aplicação prática do regime coloca vários desafios logísticos: a rede CNOUS alerta para o facto do aumento previsto do número de estudantes poder levar à saturação de algumas cantinas universitárias e de ser necessário proceder a ajustamentos organizacionais para garantir a qualidade das refeições e as condições de trabalho do pessoal.

"É evidente que a refeição a 1 euro é uma medida positiva", admite Éléonore Schmitt, da Fondation pour le Logement, "mas é manifestamente insuficiente, tendo em conta a situação atual dos estudantes. É preciso ir mais longe e agir para que todos tenham acesso à habitação e a uma habitação digna.

"Devemos não só garantir o acesso de todos à APL, mas também aumentar esta ajuda, produzir mais alojamentos CROUS a preços acessíveis e mais alojamentos privados que respeitem igualmente o controlo das rendas", acrescentou.

Antoine Math, do Gisti, recorda que a exclusão dos estudantes extracomunitários sem bolsa da APL, prevista a partir de 1 de julho, está sujeita a decreto.

Na exposição de motivos do PLF (fonte em francês), os legisladores afirmam que não têm qualquer intenção de "pôr em causa as regalias ou pôr em causa os direitos adquiridos pelos beneficiários destas regalias", ao mesmo tempo que consideram "indispensável travar o aumento" das despesas.

"É uma questão de exegese, como a Bíblia ou o Corão", ironiza Antoine Math.

"É provável que, para uma reforma restritiva que provoca perdedores, as prestações já recebidas não sejam cortadas abruptamente", argumenta, acrescentando que a cessação imediata dos subsídios causaria dificuldades a quem já assinou um contrato de arrendamento. É possível que a reforma seja efectuada gradualmente, "para os novos operadores", analisa.

Tudo depende de um próximo decreto, que reflectirá as prioridades do poder político.