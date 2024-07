Chipre celebra 50 anos da invasão turca

De Euronews

Dia de celebrações em Chipre por ocasião do 50º aniversário do desembarque das forças turcas na ilha. O país continua dividido e o caminho para uma solução é difícil.

Na manhã de sábado, as sirenes de ataque aéreo soaram em Chipre para assinalar o 50º aniversário da invasão turca em 1974.

No norte, os cipriotas turcos celebraram o que consideram ser a "salvação das garras da maioria de língua grega", após anos de conflito armado sobre o destino da ilha. Celebraram também a criação do seu Estado separado, que ainda só é reconhecido pela Turquia. O país ainda mantém mais de 35.000 soldados na ilha. O Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan participou nos eventos do “jubileu de ouro”, que incluíram uma parada militar, a visita do primeiro porta-aviões da Turquia e um espetáculo aéreo.

Para os cipriotas gregos do sul, onde está sediado o governo internacionalmente reconhecido, é um dia de tristeza. As comemorações têm lugar para recordar os milhares de mortos e desaparecidos do conflito.

Os eventos incluem a inauguração de monumentos aos soldados mortos, cerimónias religiosas e uma reunião no palácio presidencial em que participa, pela primeira vez, um primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis. “Não há outra opção senão a reunificação”, afirmou o presidente cipriota Nikos Christodoulides.

Porque é que Chipre ainda está dividida em dois

Chipre foi dividida em dois depois de Ancara ter invadido a ilha em julho de 1974, na sequência de um golpe da junta militar grega que derrubou o governo cipriota legítimo.

Foi criada uma zona-tampão da ONU ao longo da divisão e, até agora, em 2024, registou-se um aumento de 70% das violações dessa zona em comparação com o ano anterior. Esta situação deve-se principalmente a construções efetuadas por ambas as partes no território neutro. Em 2023, registou-se um aumento de 60% dessas violações.

Ao longo dos anos, falharam várias rondas de conversações mediadas pela ONU para reunificar a ilha numa federação de zonas cipriotas gregas e cipriotas turcas.

No entanto, nos últimos meses, tem havido um esforço concertado para renovar as negociações, tendo o secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeado uma enviada pessoal para Chipre em janeiro. Mas continua a existir um obstáculo fundamental. Enquanto a parte cipriota grega continua a ver uma federação bizonal e bicomunitária como a única solução possível, os cipriotas turcos querem discutir uma solução de dois Estados.

Guterres está a ponderar a possibilidade de convocar uma nova ronda de conversações. A decisão basear-se-á num relatório confidencial que a enviada pessoal, a colombiana Maria Angela Holguin Cuellar, elaborou depois de passar seis meses a sondar ambas as partes.

A União Europeia, à qual Chipre aderiu em 2004, instou ambas as partes a mostrarem um “empenhamento genuíno” num acordo de paz em conformidade com o plano aprovado pela ONU para uma ilha federada.

“Já se perdeu demasiado tempo”, afirmou um porta-voz da UE. “Uma divisão forçada nunca poderá ser uma solução. A esperança de um futuro melhor, um Chipre unido, ainda existe.”