Presidente do Irão procura cimentar laços no Iraque

O presidente reformista do Irão, Masoud Pezeshkian, iniciou a sua primeira viagem ao estrangeiro como governante com uma visita ao Iraque, na esperança de estreitar os laços entre Bagdade e Teerão, numa altura em que as tensões regionais aumentam.

As relações entre o Irão e o Iraque são cruciais por razões económicas, políticas e religiosas, algo que se tornou especialmente verdadeiro desde que a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003 derrubou Saddam Hussein, responsável por uma guerra contra o Irão na década de 1980.

Bagdade tem tentado equilibrar a sua relação com o Irão e com os EUA

Teerão apoia as poderosas milícias xiitas no Iraque, enquanto os EUA mantêm uma força de 2.500 soldados que continuam a combater os remanescentes do grupo Estado Islâmico no país.

As tropas americanas são um alvo literal e retórico para o Irão, especialmente à medida que a guerra de quase um ano de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza se prolonga.

Antes da chegada de Pezeshkian, uma explosão atingiu um local perto do Aeroporto Internacional de Bagdade utilizado pelas forças armadas americanas.

Não foram registadas vítimas e as circunstâncias da explosão não são claras.

Durante a sua viagem, Pezeshkian deverá também visitar os santuários xiitas das cidades de Karbala e Najaf, um projeto ferroviário no sul do Iraque e a capital da região semi-autónoma curda do norte, Erbil.

O novo Presidente do Irão, Pezeshkian, tomou posse em julho.