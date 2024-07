Juntar apresentadores de meteorologia e cientistas do clima tem sido uma receita de sucesso no Journal Météo-Climat, visto por milhões de pessoas todas as noites.

PUBLICIDADE

Dura apenas alguns minutos, mas o boletim meteorológico traz uma atmosfera muito própria a França.

Todas as noites, às 20 horas, um conhecido pivot do canal público France Télévisions entra em casa das pessoas com "um olá caloroso" e fala-lhes do dia seguinte.

As previsões meteorológicas televisivas fazem parte da vida quotidiana desde os anos 40. Mudar um formato tão fiável não é tarefa fácil. Mas a forma como a crise climática está a perturbar o nosso tempo exige inovação e, por isso, no ano passado, a emissora transformou o seu boletim tradicional num boletim meteorológico informado sobre as alterações climáticas, o Journal Météo-Climat.

"Vemos o tempo como uma imagem fixa e o clima como o filme em que essa imagem é apresentada", explica Audrey Cerdan, editora-chefe do clima na France Télévisions. "Se virmos apenas a imagem fixa, mas não mostrarmos o filme completo, não vamos compreender a imagem fixa".

Cerdan foi a jornalista encarregada de supervisionar esta transformação.

Acaba de ser coroada uma das três "Jornalistas do Ano" para 2024 pela Covering Climate Now - uma organização que celebra o melhor do jornalismo sobre o clima.

O que é que o Journal Météo-Climat faz de diferente?

Anaïs Baydemir, pivô da meteorologia, apresenta aos telespectadores o novo formato em 13 de março de 2013. France Télévisions

Em 13 de maio de 2023, o programa estreou com novos recursos visuais vitais para contextualizar o tempo: faixas climáticas e um contador ao vivo para mostrar o quanto a França está mais quente em comparação com o século passado.

As pessoas assistiram em tempo real à passagem do contador de 1,18749863 Celsius acima do nível pré-industrial para 1,18749864 C. Agora, está a passar de 1,2.

O programa, em horário nobre, é transmitido nos canais France 2 e France 3 (durante quatro e cinco minutos, respetivamente), com uma média de 3,6 milhões de pessoas a sintonizar o primeiro todas as noites.

Para manter a atualidade do formato, é também apresentado um novo gráfico que mostra quantos dos últimos 365 dias foram mais quentes do que a média entre 1971 e 2000 (287 dias, em 26 de julho).

Um novo gráfico no ecrã mostra aos espectadores quantos dos últimos 365 dias foram mais quentes do que a média entre 1971-2000. Franceinfo/Météo France

Os pivôs não discutem estas ferramentas todas as noites, mas, como diz Cerdan, a sua presença visual "envia um sinal à audiência todos os dias de que isto é importante".

Uma caraterística constante é um código QR que os telespectadores podem digitalizar para enviar perguntas, que são depois respondidas diretamente por cientistas e especialistas no clima.

O que é que as pessoas querem saber sobre as alterações climáticas?

Para a maioria das pessoas, a mensagem foi bem transmitida e agora estão ansiosas por soluções.

Muitas perguntas giram em torno da água. "O medo básico de não ter água suficiente é, de certa forma, mais preocupante, penso eu, do que o aumento da temperatura", diz Cerdan, com as pessoas ansiosas por saber se haverá água suficiente para as suas hortas, para os seus netos.

Uma pergunta comum é: "Porque é que não tiramos a água dos rios antes de ela ir para o mar? Os cientistas explicam porque é que é mais complicado do que isso, tanto no que diz respeito à biodiversidade como ao clima.

PUBLICIDADE

Mona, de 9 anos, queria saber porque é que chovia tanto no verão. A sua pergunta foi respondida por uma especialista em hidroclimatologia na semana passada. France Télévisions

Aos domingos à noite no canal France 2, os cientistas começaram também a responder às perguntas das crianças, que as colocam diretamente para a câmara. Os índices de audiência aumentaram significativamente, diz Cerdan.

Depois do segmento de previsões, Cerdan esforça-se por conseguir um equilíbrio entre histórias de adaptação e de mitigação - que naturalmente não aparecem no novo ciclo com tanta frequência, mas que oferecem esperança.

"Penso que é muito importante, quando temos um público que está a sofrer com eventos climáticos extremos, ter também histórias sobre soluções", afirma. Estas reportagens vão desde o que a China e os EUA estão a fazer para reduzir as emissões, até às decisões de uma escola secundária local ou de uma empresa francesa.

Porque é que a France Télévisions tem agora uma reportagem sobre o clima e o tempo?

Segundo a cadeia de televisão, as audiências do Journal Météo-Climat subiram em poucas semanas. Apesar de alguns telespectadores lhes terem dito que o programa era desanimador, a maioria dos comentários foi esmagadoramente positiva, diz Cerdan.

PUBLICIDADE

Os apresentadores estão a dirigir-se a um público recetivo. O verão de 2022 foi o segundo verão mais quente de que há registo em França, depois de 2003, e o sul do país é um ponto particularmente sensível a secas e incêndios.

"As pessoas em França estão muito, muito sintonizadas e compreendem as consequências das alterações climáticas nas suas vidas", afirma.

Tendo crescido numa quinta perto de Aix-en-Provence, no sul do país, Cerdan, de 39 anos, compreendeu estes impactos desde muito cedo.

O facto de ter estudado na École Nationale Supérieure Louis Lumière, escola de cinema e fotografia, tornou-a bem equipada para cobrir o "filme" das alterações climáticas de uma forma mais visual do que a maioria dos jornalistas.

PUBLICIDADE

Audrey está “a dar o mote para o que significa ser um jornalista sobre o clima”, disse Mark Hertsgaard, cofundador e diretor executivo da Covering Climate Now. Direitos Reservados

Como é que as alterações climáticas são integradas na informação meteorológica?

Cerdan deixou a France Télévisions em 2022, quando era editora do France Info - o site de notícias da emissora pública - para se concentrar na crise. Co-lançou a Expertises Climat, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ligar cientistas do clima e jornalistas para criar "mais um terreno cultural comum" entre duas comunidades que nem sempre falam a mesma língua.

Esse verão abrasador foi um catalisador para o seu antigo empregador. Em dezembro, estava de volta à France Télévisions para trabalhar na transição do programa meteorológico.

A ideia já estava no ar há muito tempo, diz Cerdan. Os cientistas franceses do IPCC tinham abordado diferentes emissoras com a ideia de recontextualizar os boletins meteorológicos e Cerdan descreve-a como um esforço coletivo dentro da rede.

"Foi preciso haver uma vontade muito forte por parte da direção da emissora para que isso acontecesse tão rapidamente", afirma.

PUBLICIDADE

Mas não há dúvida de que Cerdan era a pessoa certa para liderar a mudança como editora, com base no ecossistema que tinha semeado na Expertises Climat, misturando a experiência de cientistas de topo com o talento dos pivôs da meteorologia.

Começou por convidar cientistas para a redação e criar "ligações humanas" para que as duas comunidades pudessem conversar abertamente.

De acordo com Cerdan, os pivôs são "os melhores mensageiros para falar sobre este assunto, porque estão à frente das famílias todas as noites enquanto jantam, enquanto lavam a loiça, etc.".

Uma grande parte do trabalho de Cerdan como editora é garantir que a comunicação é sempre feita ao nível certo - ciência complexa simplificada, sem que os atalhos sejam demasiado curtos.

PUBLICIDADE

Quais são as previsões para o Journal Météo-Climat?

Com a inevitabilidade de condições meteorológicas extremas, a equipa tem reuniões de preparação antes do verão.

"Tentamos tratá-lo como uma notícia que pode ser planeada", diz Cerdan. "Tal como planeámos os Jogos Olímpicos, também temos de planear as histórias que vamos contar se houver uma vaga de calor, uma seca e incêndios".

Continuam a inovar para acompanhar o desafio em rápida evolução, procurando formas de tornar as histórias sobre o clima e o ambiente ainda mais acessíveis.

No futuro, querem ter mais realidade aumentada, com modelos 3D para explicar fenómenos que são difíceis de captar, como o aumento do CO2 na atmosfera.

PUBLICIDADE

A literacia climática é algo de que todas as partes da redação podem beneficiar. Para isso, a France Télévisions está a formar todos os seus jornalistas - um processo que Cerdan está a supervisionar como editora-chefe do clima para a emissora desde setembro de 2023.

"Sinto-me muito humilde e honrada", diz Cerdan sobre o prémio Covering Climate Now, que recebeu com surpresa. Por mais que ela destaque as conquistas dos outros, é claro que o futuro de Cerdan é incrivelmente brilhante.