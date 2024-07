De Seth Borenstein com AP

"Estamos agora em território verdadeiramente desconhecido", afirma um cientista do Copernicus, numa altura em que o clima continua a aquecer.

No domingo, a Terra registou o dia mais quente alguma vez medido pelo homem.

Trata-se de mais um recorde de calor batido nos últimos dois anos, de acordo com o serviço climático europeu Copernicus.

Os dados preliminares do Copernicus, divulgados na terça-feira, mostram que a temperatura média global no domingo foi de 17,09 graus Celsius, batendo o recorde estabelecido no ano passado, a 6 de julho, por 0,01°C. Tanto o recorde de domingo como o do ano passado obliteram o anterior recorde de 16,8°C, que tinha apenas alguns anos, estabelecido em 2016.

Sem as alterações climáticas causadas pelo homem, os recordes não seriam batidos com tanta frequência e os novos recordes de frio seriam estabelecidos com a mesma frequência que os de calor.

"O que é verdadeiramente espantoso é a grande diferença que existe entre a temperatura dos últimos 13 meses e os registos de temperatura anteriores", afirmou o diretor do Copernicus, Carlo Buontempo, em comunicado. "Estamos agora em território verdadeiramente inexplorado e, à medida que o clima continua a aquecer, é provável que nos próximos meses e anos sejam batidos novos recordes".

Porque é que esteve tão quente no domingo?

Embora o ano de 2024 tenha sido extremamente quente, o que levou o domingo a um novo território foi um inverno antártico muito mais quente do que o habitual, segundo o Copernicus. O mesmo estava a acontecer no continente austral no ano passado, quando o recorde foi estabelecido no início de julho.

Mas não foi apenas uma Antártida mais quente no domingo. O interior da Califórnia assou com temperaturas próximas dos 40°C, complicando mais de duas dúzias de incêndios no Oeste dos EUA. Ao mesmo tempo, a Europa sofria com a sua própria onda de calor mortal.

"É certamente um sinal preocupante que vem na sequência de 13 meses consecutivos de recordes ", afirmou Zeke Hausfather, cientista climático da Berkeley Earth, que estima agora que há 92% de hipóteses de 2024 bater 2023 como o ano mais quente de que há registo.

Julho é geralmente o mês mais quente do ano a nível global, sobretudo porque há mais terra no hemisfério norte, pelo que os padrões sazonais aí determinam as temperaturas globais.

Os registos do Copernicus remontam a 1940, mas outras medições globais efetuadas pelos governos dos EUA e do Reino Unido remontam ainda mais longe, a 1880. Muitos cientistas, tendo em consideração estes registos, juntamente com os anéis de árvores e os núcleos de gelo, afirmam que os valores recorde do ano passado foram os mais quentes que o planeta registou em cerca de 120.000 anos. Agora, os primeiros seis meses de 2024 bateram mesmo esses recordes.

Qual é o impacto das alterações climáticas e do El Niño no clima?

Os cientistas atribuem o calor excessivo sobretudo às alterações climáticas provocadas pela queima de carvão, petróleo e gás natural e pela criação de gado. Outros factores incluem o aquecimento natural do Oceano Pacífico central pelo El Niño, que entretanto terminou.

A redução da poluição marinha por combustíveis e, possivelmente, uma erupção vulcânica submarina também estão a causar algum calor adicional, mas não são tão importantes como os gases com efeito de estufa que retêm o calor, afirmaram.

Dado que o El Niño será provavelmente substituído em breve por um La Niña que arrefece, Hausfather disse que ficaria surpreendido se 2024 registasse mais recordes mensais, mas o início quente do ano é provavelmente suficiente para o tornar mais quente do que no ano passado.

É certo que a marca de domingo é notável, mas "o que realmente faz saltar os olhos" é o facto de os últimos anos terem sido muito mais quentes do que as marcas anteriores, afirmou o climatologista da Northern Illinois University, Victor Gensini, que não fazia parte da equipa do Copernicus. "É certamente uma impressão digital das alterações climáticas".

Cientistas afirmam que o aquecimento continuará a menos que se reduzam os gases com efeito de estufa

Michael Mann, cientista climático da Universidade da Pensilvânia, afirmou que a diferença entre o recorde deste ano e o do ano passado é tão pequena e tão preliminar que está surpreendido por a agência europeia do clima a estar a promover.

"Na verdade, nunca deveríamos comparar temperaturas absolutas de dias individuais", afirmou Mann num e-mail.

Sim, é uma pequena diferença, disse Gensini numa entrevista, mas houve mais de 30.500 dias desde que os dados do Copernicus começaram a ser recolhidos, em 1940, e este é o mais quente de todos eles.

"O que importa é isto", disse Andrew Dessler, cientista climático da Universidade A&M do Texas. "O aquecimento continuará enquanto estivermos a despejar gases com efeito de estufa na atmosfera e temos a tecnologia para deixar de o fazer atualmente. O que nos falta é vontade política".