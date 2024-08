As chuvas fortes, as secas e as tempestades, agravadas pelas alterações climáticas, estão a dificultar a produção de bebidas alcoólicas tradicionais.

PUBLICIDADE

As alterações meteorológicas, agravadas ou tornadas mais frequentes pelas alterações climáticas, estão a pôr em perigo algumas das bebidas alcoólicas favoritas da Europa.

Chuvas fortes, secas e tempestades significam que os produtos do património, como o vinho ou as bebidas espirituosas, começarão a ter um sabor diferente ou poderão desaparecer por completo.

Os produtores estão a experimentar formas de proteger as culturas ou alterar as receitas, mas pode não haver uma solução para todas as bebidas alcoólicas em risco.

Do prosecco em Itália à Guinness na Irlanda, eis as bebidas em perigo devido às alterações climáticas.

A produção de prosecco poderá sofrer uma redução de um quinto devido às alterações climáticas

O Prosecco é um vinho branco espumante produzido nas vinhas das montanhas do nordeste de Itália.

Mas a produção de uvas está a diminuir, devastada por uma combinação mortal de condições meteorológicas extremas e degradação do solo.

Uma nova análise - publicada na revista iScience no ano passado - descreve a colheita como "frágil e ameaçada".

Os fenómenos súbitos e intensos de precipitação desencadeiam a erosão repentina do solo e as "falhas de declive" - quando a terra desliza - nas vinhas íngremes de Valdobbiadene e Conegliano, onde é produzido o prosecco de maior qualidade.

A seca é outro problema, tornando a irrigação das culturas extremamente difícil.

A instabilidade do tempo - provocada pelas alterações climáticas - pode reduzir as colheitas de uvas para vinho em Itália até um quinto, segundo as estimativas dos produtores.

A pálinka húngara ganha um novo sabor com as alterações climáticas

A pálinka é uma aguardente de fruta tradicional que é produzida na Hungria desde a época medieval.

A bebida é protegida como indicação geográfica da União Europeia e só as bebidas espirituosas de frutos esmagados, destilados, amadurecidos e engarrafados na Hungria podem ser designadas por pálinka.

Os frutos mais utilizados são as ameixas, os alperces, as maçãs, as peras, as framboesas, as groselhas e as cerejas, mas alguns destes frutos estão a tornar-se cada vez mais difíceis de cultivar.

De acordo com os especialistas em clima, as alterações climáticas na Hungria estão a pôr em perigo as culturas de frutos como a framboesa e a groselha.

Os ventos dominantes do oeste estão a enfraquecer e as condições meteorológicas do norte e do sul estão a chegar com mais frequência.

PUBLICIDADE

Em consequência, os frutos jovens congelam nas árvores na primavera e as culturas têm de enfrentar uma seca extrema no verão.

Alguns produtores experimentaram plantar árvores de floração tardia para evitar as geadas de maio, mas isto dá ao pálinka um sabor diferente.

Outras destilarias tomaram a decisão mais radical de experimentar fazer pálinka com kiwi, que as alterações climáticas da Hungria permitem agora aos agricultores cultivar.

A cerveja britânica pode desaparecer devido às alterações climáticas

A grande cerveja britânica pode ser uma coisa do passado à medida que o clima muda. O tempo mais quente e seco está a prejudicar o crescimento do lúpulo, que dá à cerveja o seu sabor amargo.

PUBLICIDADE

Os cientistas estão a trabalhar na criação de variedades de lúpulo resistentes às alterações climáticas para evitar o desaparecimento da bebida.

"Sem ele, a cerveja britânica vai morrer", disse Danielle Whelan, da cervejaria Shepherd Neame, à BBC.

"Vamos passar a importar cerveja e deixaremos de ter a cultura que a acompanha".

A produção de lúpulo na Europa poderá diminuir até 18% até 2050, segundo estimativas de uma equipa de investigação da Academia de Ciências Checa (CAS) e da Universidade de Cambridge, o que significa que as cervejas do continente também estão em risco.

PUBLICIDADE

A Guinness está em risco devido à escassez de água

A Diageo Plc é a maior empresa de bebidas espirituosas do mundo e é responsável pela produção de bebidas como o gin Tanqueray, a cerveja Guinness e o creme irlandês Baileys.

Michael Alexander, diretor global da sustentabilidade da água, do ambiente e da agricultura na Diageo, disse à Time que a empresa está preocupada com a escassez de água para a produção.

A água representa mais de 60 por cento das bebidas espirituosas e mais de 90 por cento da cerveja.

No ano passado, o grupo de bebidas operou a partir de 43 instalações em todo o mundo em zonas com problemas de água.

PUBLICIDADE

"Podemos ter a fábrica de cerveja ou a destilaria mais eficiente do mundo", disse Alexander à Time. "Mas isso não vai mitigar o risco se houver uma seca".