Uma combinação de calor e humidade está a tornar o tempo especialmente desconfortável.

Grande parte da Europa tem estado a "arder" nos últimos dias, uma vez que o continente enfrenta a última de uma série de ondas de calor abrasadoras. Muitos interrogam-se sobre o fim deste tempo insuportavelmente quente.

Quase toda a França foi alvo de vários dias de alertas de temperaturas elevadas, com os termómetros a ultrapassarem os 30ºC em todo o país. O calor extremo ocorreu no momento em que o país se depara com o aniversário da catástrofe de 2003, em que 15.000 pessoas morreram devido ao calor extremo a 11 de agosto.

Desde meados de junho que a Itália tem sido assolada por ondas de calor quase constantes. Prevê-se que algumas zonas do país registem temperaturas recorde superiores a 40ºC. As autoridades colocaram 40 municípios em alerta laranja de onda de calor na segunda-feira, restando apenas nove na manhã de terça-feira.

Os hospitais da cidade registaram também um aumento de 20% no número de pessoas que procuraram os serviços de urgência devido a doenças relacionadas com o calor.

Desde sexta-feira, Espanha tem-se debatido com aquela que é provavelmente a mais intensa onda de calor do verão. A organização meteorológica nacional Aemets afirmou que as temperaturas poderão ultrapassar os 40ºC em zonas da Andaluzia e do nordeste. As temperaturas elevadas e o tempo seco também aumentaram o risco de incêndio em muitos sítios.

Segunda-feira foi o dia mais quente deste ano no Reino Unido, com temperaturas de 34ºC registadas na região de Cambridge.

O tempo quente surge no momento em que os peritos do Instituto de Saúde Global de Barcelona revelaram que calor abrasador matou mais de 47 000 pessoas na Europa no ano passado.

Porque é que está tão quente na Europa Central e Ocidental?

Lars Lowinski, meteorologista da Weather & Radar, afirma que uma combinação de calor e humidade está a tornar o tempo realmente desconfortável para muitos em toda a Europa Ocidental.

Parece mais quente quando a humidade é elevada, devido à quantidade de humidade no ar. O nosso corpo regula naturalmente a temperatura através da transpiração. O suor que se evapora no ar ambiente arrefece-nos. Quando há mais humidade no ar, o suor não se evapora tanto, o que significa que sentimos mais calor.

"Este mesmo calor húmido está a afetar esta semana grande parte da França, dos países do Benelux, da Alemanha e de outros países da Europa Central", explica.

Um homem descansa à sombra enquanto se prevê que as temperaturas atinjam os 39 graus Celsius em Roma. AP Photo/Gregorio Borgia

O que é notável, acrescenta Lowinski, é que o tempo quente também está a afetar o extremo norte da Europa, para lá do Círculo Polar Ártico até Spitsbergen. No domingo, as temperaturas atingiram os 20ºC, um recorde para o mês de agosto.

Espera-se que esta vaga de calor extremo desapareça para muitos antes do final da semana, mas pode ainda não ser o fim das temperaturas elevadas deste ano. Eis o que prevêem os especialistas.

Quando terminará esta vaga de calor na Europa?

O alívio poderá estar à vista para algumas zonas da Europa durante os próximos dias, à medida que a vaga de calor começa a abrandar. Mas as condições manter-se-ão nas zonas leste e sul do continente.

"Assim, o pico da atual vaga de calor é basicamente [a 12 e 13 de agosto] na Europa Ocidental, prevendo-se um arrefecimento gradual a partir de quarta-feira", diz Lowinski.

"Entretanto, a parte oriental e especialmente a sudeste da Europa registará condições muito mais quentes do que a média até ao fim de semana. Isto acontece depois de um julho quente, por vezes recorde, nessas áreas, especialmente nos Balcãs".

Porque é que a Europa está tão quente neste momento?

"Desta vez, o tempo quente foi causado por uma "pluma" de ar muito quente do norte de África e de Espanha, que foi puxada para norte por um sistema de baixa pressão no Atlântico", explica Lowinski.

"Embora estas incursões de ar quente do sul não sejam invulgares durante o verão, tem havido uma tendência para se tornarem ainda mais quentes devido às alterações climáticas".

As temperaturas da superfície do mar na Europa também têm sido elevadas, acrescenta, em especial no Mediterrâneo, onde são por vezes 4 a 6ºC mais quentes do que o normal para agosto.

"As temperaturas da água no Mediterrâneo situam-se frequentemente entre os 26 e os 30°C, o que provoca ainda mais calor e humidade, pelo que mesmo as zonas costeiras não verão um grande alívio".

Será que o tempo quente na Europa vai continuar durante o resto de agosto?

Embora as previsões meteorológicas a longo prazo sejam por vezes incertas, Lowinski diz que podemos extrair algumas tendências gerais em vez de previsões exatas. E, em geral, as tendências mostram que é provável que as condições mais quentes do que o normal continuem, especialmente no sul e sudeste da Europa.

Se os ventos se voltarem novamente para o sector sul, a Europa Central e Ocidental também poderá registar mais alguns períodos quentes ou muito quentes.

Pessoas refrescam-se num chuveiro público de água nebulizada no centro de Paris, França. AP Photo/Martin Meissner

O que se pode dizer, no entanto, é que a água muito quente no Mediterrâneo e em torno de muitas costas da Europa Ocidental continuará a ser um problema nas próximas semanas, uma vez que o mar pode armazenar muito calor. As temperaturas da água mudam muito mais lentamente do que as temperaturas da terra.

"Isto significa basicamente que todo o calor armazenado no mar continuará a suportar um clima mais quente e húmido, a menos que haja uma grande mudança no padrão climático no outono", diz Lowinski.

Lowinski adverte que estas temperaturas mais elevadas à superfície do mar e mais humidade na atmosfera significam também mais combustível para a chuva e as trovoadas.

"É algo que já vimos este verão em algumas partes do continente e é provável que mais trovoadas, por vezes com chuvas torrenciais e inundações repentinas, afetem partes da Europa Central, em particular nos próximos dias".