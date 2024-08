Uma parte significativa das casas europeias é muito difícil de manter fresca no verão devido à forma como foram concebidas.

Todos os invernos, milhões de europeus lutam para manter as suas casas quentes com temperaturas negativas e as contas da eletricidade sobem em flecha.

Mas um tipo diferente de pobreza energética está agora a aumentar, à medida que o nosso mundo em aquecimento provoca temperaturas recorde em todo o continente, ano após ano. Muitos lutam para manter as suas casas frescas no meio de um calor extremo - e as alterações climáticas só irão agravar este problema.

A Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido do planeta, com temperaturas que aumentam cerca do dobro da média global. Os peritos prevêem que o número de europeus expostos ao calor extremo aumentará de 10 milhões para 100 milhões até 2100.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que se evite o calor e que se mantenha a casa fresca face às altas temperaturas. Para uma percentagem significativa de pessoas na Europa, isto não é possível.

De acordo com os dados do Eurostat, cerca de 19% dos agregados familiares europeus não estão confortavelmente frescos no verão. O isolamento deficiente, a falta de ventilação, a falta de proteção contra o sol e as escassas opções de ar condicionado estão a deixar milhões de pessoas expostas a um calor potencialmente perigoso.

Cada verão é mais quente e por um período de tempo mais longo

A ONG climática Zero Portugal, sediada em Lisboa, lançou recentemente um apelo às famílias para saberem se sofrem de desconforto térmico nas suas casas, tanto no inverno como no verão.

Dos 315 inquiridos, quase 55% afirmaram ter dificuldades durante todo o ano para aquecer e arrefecer adequadamente as suas casas.

"A falta de isolamento faz com que a casa fique muito fria no inverno e aqueça facilmente no verão", afirmou um inquirido. "Não conseguimos renovar a tempo as janelas, que precisam mesmo de o fazer porque deixam entrar o frio e isolam mal, e investir em algum tipo de isolamento térmico exterior."

Outro disse que tinha comprado uma casa com infiltrações e mau isolamento térmico.

"A eletricidade e o gás estão cada vez mais caros. Durante o verão, tenho de manter as persianas fechadas quase todo o dia para evitar o calor", acrescentou.

Um homem senta-se à porta de sua casa num dia quente e soalheiro em Barcelona. AP Photo/Emilio Morenatti

Do outro lado da fronteira, em Espanha, a situação não é muito melhor. A organização sem fins lucrativos Ecoserveis, sediada em Barcelona, faz parte do projeto CoolToRise, que visa reduzir as taxas de pobreza energética no verão entre as famílias europeias.

Organiza workshops para ajudar as pessoas a aprenderem a gerir as faturas de eletricidade e estratégias para lidar com o calor no verão. A ONG tem registado problemas semelhantes e em constante crescimento com a pobreza energética durante todo o ano.

"É difícil para mim dormir à noite por causa do calor. Tomo duche várias vezes durante o dia", disse Fátima, uma participante em vários dos workshops.

"Tenho uma ventoinha, mas não a posso manter ligada todo o dia porque as faturas seriam muito caras, apesar de ter uma tarifa social (bono social)".

Cada verão é mais quente e por um período de tempo mais longo. O calor permanece no interior da casa e não consigo fazer com que o ar passe através da casa para ventilação. Sou de Marrocos e lá é muito quente, mas as casas são feitas de forma a que se possa ficar mais fresco lá dentro. Fatima Workshop participant

Fátima tem problemas respiratórios e de saúde, pelo que precisa de abrir a janela e respirar ar do exterior. O filho também usa uma ventoinha à noite, mas Fátima diz que tem de a desligar para evitar o aumento das contas de eletricidade.

"Cada verão é mais quente e por um período de tempo mais longo. O calor fica dentro de casa e não consigo fazer com que o ar circule pela casa para ventilação. Sou de Marrocos e lá é muito quente, mas as casas são feitas de forma a que se possa ficar mais fresco lá dentro."

Outro participante num workshop no ano passado, Anush, diz que há pouca ou nenhuma ajuda para as pessoas pagarem as contas de eletricidade que se acumulam por tentarem manter-se frescas.

"Sinto que não há ajuda. Se há ajudas ou apoios, não os conheço, não são explicados. Talvez uma redução do IVA na fatura da eletricidade fosse útil".

A pobreza energética no verão é muito mais difícil de combater

Muitas das casas com que a ONG espanhola ECODES trabalha sofrem tanto no verão como no inverno, mas a pobreza energética no verão é muito mais difícil de resolver.

"Quando se vive numa zona urbana densa, com poucas árvores e parques, a própria cidade acumula calor que é libertado durante a noite, tornando mais difícil arrefecer a casa durante essas horas", explica Javier Tobías, arquiteto e gestor de projectos de edifícios da ECODES.

"Contra o frio, pelo menos com a intensidade do frio que temos aqui, podemos usar roupas mais quentes, colocar mais cobertores ou evitar algumas das infiltrações de ar com calafetagem, mas quando a nossa casa atinge os 30º C e se mantém assim durante todo o dia, há muito pouco que possamos fazer para melhorar a nossa situação".

Tobías acrescenta que, embora este verão tenha sido mais ameno, pelo menos até às últimas semanas, Espanha ainda registou temperaturas superiores a 40ºC. O país só ultrapassou esse valor em 24 dos 74 anos desde 1950. Atualmente, isso acontece durante vários dias em cada verão.

Os agregados familiares da ECODES relataram problemas de sono e problemas de saúde associados, como irritabilidade e erupções cutâneas provocadas pelo suor.

O risco de exaustão pelo calor é particularmente elevado para as pessoas mais velhas e, embora as probabilidades de se transformarem em insolação dentro de casa sejam reduzidas, o perigo não deixa de existir.

Casas quentes significam riscos para a saúde, especialmente para os mais vulneráveis

À medida que o verão aquece, as casas europeias têm de se adaptar para evitar os perigosos riscos para a saúde associados às temperaturas recorde.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o calor extremo está a matar mais de 175 000 pessoas por ano na Europa. O stress térmico é a principal causa de morte relacionada com o clima no continente, sendo que os extremos de temperatura agravam as doenças crónicas, incluindo as doenças cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares, a saúde mental e as doenças relacionadas com a diabetes.

A Fundação Francesa para a Habitação das Pessoas Desfavorecidas (FAP) aponta para uma investigação que mostra que uma em cada sete pessoas em França vive numa área que estará exposta a mais de 20 dias anormalmente quentes em cada verão até 2050.

Uma mulher caminha durante as altas temperaturas em Marselha, no sul de França. AP Photo/Daniel Cole

Hélène Denise, responsável pela sensibilização da organização, afirma que as consequências para a saúde das pessoas podem ser dramáticas, desde problemas de circulação sanguínea e o agravamento de doenças existentes até à desidratação, ao stress e à deterioração do sono.

"Em 2023, o calor sobrecarregou os serviços de emergência franceses e foi responsável pela morte de 5.000 pessoas, incluindo 1.500 pessoas durante os períodos de ondas de calor extremas".

Os agregados familiares com baixos rendimentos, em bairros onde a sobrelotação é comum, suportam o peso deste calor perigoso. Embora a França exija que os senhorios garantam que as casas que alugam se mantenham a uma temperatura mínima de 19ºC, não existe um limite máximo de temperatura específico no âmbito destas normas.

Embora 80% das casas de 2050 já existam atualmente, poucas delas estão preparadas para enfrentar as consequências do aquecimento global. Hélène Denise Responsável pela advocacia, Fundação Francesa para a Habitação das Pessoas Desfavorecidas

Os edifícios enfrentam problemas semelhantes aos do resto da Europa: isolamento deficiente e falta de proteção contra o calor do sol. Sem soluções passivas de arrefecimento, acrescenta Denise, o ar condicionado torna-se a opção por defeito, contribuindo para a poluição e aumentando ainda mais a fatura energética.

"Embora 80% das casas de 2050 já existam atualmente, poucas delas estão preparadas para enfrentar as consequências do aquecimento global", afirma.

"A adaptação das cidades e das habitações ainda não está na vanguarda das nossas políticas de renovação e de combate à pobreza energética. Apesar de alguns desenvolvimentos tímidos, as nossas políticas continuam a preocupar-se principalmente com a redução do consumo de energia, a descarbonização dos sistemas de aquecimento e a manutenção de uma temperatura mínima em casa."

Existem soluções para a pobreza energética no verão na Europa?

O movimento Construir Vidas Melhores, um grupo de 90 ONG de justiça social, saúde e ambiente, apela a soluções eficazes e acessíveis para ajudar as pessoas a manter as suas casas confortáveis e a reduzir as facturas de energia.

"A pobreza energética está a tornar-se um problema para muitas pessoas ao longo de todo o ano. As nossas casas e cidades têm de ser adaptadas para lidar tanto com temperaturas negativas como com temperaturas escaldantes", afirma Mónica Vidal, co-fundadora do movimento e ativista da energia na Climate Action Network.

Segundo Mónica Vidal, é necessário repensar a forma como concebemos os nossos edifícios e cidades, adaptando-os de modo a reduzir as facturas de energia, tanto de aquecimento como de refrigeração. Mónica Vidal acrescenta que já existem soluções para preparar as casas europeias para as temperaturas de inverno e de verão.

Estas soluções incluem um melhor isolamento, a proteção das janelas com toldos e a utilização de cores mais vivas nas fachadas ou nos telhados, que ajudam a manter os edifícios frescos. As cidades podem ser ecologizadas, acrescentando árvores e parques para evitar que se transformem em ilhas de calor urbanas de betão e aço.

Todos estes métodos de arrefecimento passivo reduzem a necessidade de ar condicionado. Com a previsão de que a procura global de arrefecimento mecânico triplique até 2050, uma melhor conceção dos edifícios e um melhor planeamento urbano ajudarão a evitar as emissões.

Pessoas caminham junto a uma máquina de nebulização para se refrescarem, no bairro de Monastiraki, em Atenas. AP Photo/Petros Giannakouris

São também necessários melhores sistemas de alerta para manter as pessoas seguras durante o calor. Atenas, uma das cidades que, segundo as projecções, mais sofrerá com as ondas de calor e a seca até meados do século, é um bom exemplo. A cidade nomeou um responsável pelo calor em 2021. Uma das principais recomendações dessa nomeação foi nomear e categorizar as ondas de calor, permitindo que o público as identifique e responda melhor.

Estas soluções, no entanto, têm de ser acompanhadas de uma política sólida e de salvaguardas sociais para garantir que ninguém é deixado para trás. Apesar de os fundos da UE estarem disponíveis através de regimes como o fundo NextGeneration, pouco foi feito para implementar a renovação das casas.

"Os governos têm de dar prioridade aos agregados familiares mais vulneráveis, quer se trate de famílias com baixos rendimentos, de idosos ou de inquilinos que vivem em casas arrendadas, garantindo assim uma vida melhor para todos", conclui Vidal.