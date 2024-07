De Euronews

Quase metade dos departamentos do país colocados em alerta máximo. Onde de calor começa no sul de França mas vai estender-se às regiões do norte. Autoridades recomendam que a população beba água, fique em casa e vigie os familiares mais idosos.

Enquanto a França se prepara para uma vaga de calor, quase metade dos departamentos do país, também conhecidos como divisões administrativas, foram colocados em alerta máximo.

A agência meteorológica francesa Météo France colocou 39 departamentos do sul do país em alerta laranja, uma vez que se prevê que as temperaturas atinjam os 40 graus Celsius na segunda-feira.

Dos quatro níveis do sistema meteorológico, o laranja é o segundo mais elevado.

A partir da tarde de domingo, pelo menos 10 departamentos foram avisados para se manterem vigilantes devido às temperaturas muito elevadas.

Prevê-se que este calor se estenda do sul para as regiões do norte de França no início da próxima semana e que se prolongue por vários dias.

A Météo France recomenda que as pessoas bebam água, permaneçam dentro de casa e vigiem os familiares idosos.