Europa afetada por ondas de calor, tempestades e inundações

Condições meteorológicas extremas estão a afetar a Europa. Enquanto a Grécia e a Roménia estão em alerta para as altas temperaturas, na Bulgária há tempestades de granizo e Espanha debate-se com inundações.

Em várias zonas da Grécia, os termómetros chegaram aos 40 graus nesta quinta-feira, o que levou as autoridades a declarem risco de incêndio. O exército e os bombeiros estão em alerta: patrulham as zonas de risco e usam drones para detetar os primeiros indícios de fogo.

O calor levou também ao encerramento de escolas e à autorização de trabalho remoto para os funcionários públicos com problemas de saúde. As zonas arqueológicas em Atenas, incluindo a Acrópole, estão encerradas durante as horas de mais calor.

Calor na Roménia faz aumentar vendas de aparelhos de ar condicionado

A Roménia está a enfrentar temperaturas muito mais elevadas do que o habitual para esta época do ano. As altas temperaturas provocaram um aumento das vendas de aparelhos de ar condicionado. As principais lojas de electrodomésticos aumentaram o stock destes aparelhos em 50%.

Nesta quinta-feira, os meteorologistas emitiram um alerta amarelo de calor para 14 zonas no sul da Roménia. Ao mesmo tempo, foi emitido um alerta amarelo para chuvas e ventos fortes em grande parte do país.

Bulgária sob fortes tempestades de granizo

O norte da Bulgária foi assolado pela queda de granizo, acompanhada de chuvas torrenciais. Em alguns locais o granizo tinha o tamanho de uma noz.

A tempestade danificou veículos privados e edifícios públicos. Também destruiu as colheitas de pêssegos em várias aldeias perto da cidade de Sliven.

Espanha afetada por inundações

Na região espanhola de Múrcia, uma tempestade deixou as ruas inundadas e afetou a iluminação pública, escolas, instalações desportivas e habitações.

Cerca de 4.000 hectares de culturas agrícolas foram danificados, sobretudo amendoeiras, oliveiras e vinhas. Na tarde de quinta-feira, três estradas continuavam encerradas.

Os bombeiros responderam a mais de 190 pedidos pedidos de ajuda. Num dos casos, foi necessário um helicóptero para salvar um casal que estava num carro quando foi encurralado pela água.