Onda de calor na Roménia está a alastrar, com temperaturas até 42 graus

As autoridades romenas estão a aconselhar a população a não sair à rua durante as horas de maior calor, depois de as temperaturas terem atingido os 42°C este fim de semana.

Para esta segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, os meteorologistas prevêem temperaturas de até 42º C.

Foi acionado um alerta vermelho na maior parte dos 41 distritos da Roménia, uma vez que a vaga de calor extremo continua no país da Europa Oriental.

As autoridades estão a apelar às pessoas para serem cautelosas e tomarem medidas de prevenção como beberem muita água e evitarem sair de casa entre as 11 e as 18 horas.

Em várias regiões - incluindo a capital, Bucareste - as temperaturas atingiram os 42°C este fim de semana. De acordo com as previsões, o calor extremo deverá continuar na Roménia pelo menos até quarta-feira.

Um homem junto a uma fonte em Bucareste, na Roménia, numa tarde quente, terça-feira, 25 de julho de 2023. Andreea Alexandru/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Vaga de calor afeta Europa

Há várias semanas que uma enorme vaga de calor está a afetar muitos países do sudeste da Europa, como Montenegro, Kosovo, Grécia, Albânia ou Bulgária.

"Ontem, era impossível respirar", conta Antonela Spičanović, em Podgorica, a capital do Montenegro, onde as temperaturas atingiram 39°C na quarta-feira.

A cidade parecia deserta, com muitos dos seus habitantes a ficarem em casa ou a dirigirem-se para a costa do Adriático ou para as montanhas.

"Passo os meus dias em casa, debaixo do ar condicionado", diz Đorđe Stanišić, um engenheiro eletrotécnico que também vive em Podgorica.

Mendim Rugova, um meteorologista do vizinho Kosovo, disse que as temperaturas no país tinham subido em média 2,5 graus desde a década de 1980. Segundo ele, a atual vaga de calor poderá prolongar-se até ao final de julho.

"Na região, poderemos ver temperaturas superiores a 40°C, em partes da Albânia, no norte da Macedónia, na Grécia e também em partes da Sérvia", previu.