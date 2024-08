As mortes relacionadas com o calor no ano passado teriam sido 80% mais elevadas sem o trabalho de adaptação, estimam os cientistas.

O calor abrasador matou mais de 47 000 pessoas na Europa no ano passado. Segundo os cientistas, 2023 foi o ano mais quente de que há registo e o segundo mais quente na Europa, numa altura em que os combustíveis fósseis continuam a aumentar as concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera.

Um desastre em grande escala, o número de mortes relacionadas com o calor é, no entanto, inferior ao de 2022, quando mais de 61.000 pessoas morreram na Europa, de acordo com a mesma análise do Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal).

Os investigadores descobriram também que a mortalidade relacionada com o calor teria sido 80% mais elevada no ano passado sem a introdução de medidas para ajudar as pessoas a adaptarem-se nas últimas duas décadas.

"Os nossos resultados mostram como houve processos de adaptação da sociedade às altas temperaturas durante o presente século, que reduziram drasticamente a vulnerabilidade relacionada com o calor e a carga de mortalidade dos verões recentes, especialmente entre os idosos", afirma Elisa Gallo, investigadora do ISGlobal e principal autora do novo estudo publicado hoje na revista Nature Medicine.

Em que regiões da Europa é que as pessoas correm maior risco de morrer durante as vagas de calor?

Em contraste com o stress térmico persistente do verão de 2022, a estação europeia de 2023 foi marcada por dois picos de temperatura em meados de julho e no final de agosto.

Estes episódios teriam sido responsáveis por mais de 57% da mortalidade global estimada no ano passado, ou seja, mais de 27 000 mortes, de acordo com o estudo.

Para chegar à estimativa global de 47 690 mortes relacionadas com o calor em 2023, os investigadores ajustaram modelos epidemiológicos aos dados semanais de mortalidade do Eurostat. Estes modelos foram elaborados utilizando registos de temperatura e mortalidade de 823 regiões em 35 países entre 2015-2019.

Quando ajustados à dimensão da população, os países com as taxas mais elevadas de mortalidade relacionada com o calor no ano passado situavam-se todos no sul da Europa, como demonstra o gráfico de mortes relacionadas com o calor no verão de 2023:

Source: Barcelona Institute for Global Health

A Grécia foi o país mais vulnerável, com 393 mortes por milhão, seguida da Bulgária (229 mortes por milhão) e da Itália (209 mortes por milhão).

Stefano Olmastroni, um empregado de limpeza de supermercado de 61 anos, foi uma das pessoas que perdeu a vida devido ao calor insuportável que se fazia sentir na cidade italiana de Florença em julho passado. O seu corpo estava a 43ºC depois de ter trabalhado numa estufa sem ar condicionado.

"Há pessoas que teriam morrido de qualquer forma, mas essas não são contabilizadas com esta metodologia", explicou Joan Ballester Claramunt, investigador principal do grupo de adaptação do ISGlobal. "Estamos a falar de pessoas para as quais a ocorrência destas temperaturas provocou a sua morte".

Ao contrário do que se possa pensar, apenas uma pequena percentagem das mortes relacionadas com o calor é causada por insolação. Normalmente, as vagas de calor matam as pessoas porque impedem o organismo de gerir problemas de saúde subjacentes, como as doenças cardíacas e pulmonares, e o calor actua como um fator de stress adicional e fatal.

Quando se olha para o número total de mortes no ano passado, a Itália surge em primeiro lugar, com 12 743 mortes atribuíveis ao calor, das quais 8 388 são mulheres. Segue-se a Espanha com 8 352 mortes e a Alemanha em terceiro lugar com 6 376 mortes relacionadas com o calor.

O Reino Unido registou 1 851 mortes no ano passado, o que o coloca em sétimo lugar na lista dos países europeus. Mas como a ISGlobal não tem uma repartição dos dados entre homens e mulheres, a Grã-Bretanha não aparece no gráfico de barras abaixo.

Source: Barcelona Institute for Global Health

Esta disparidade de género é evidente em todo o conjunto de dados. Tendo em conta a população, a taxa de mortalidade relacionada com o calor foi 55% mais elevada nas mulheres do que nos homens em toda a Europa.

No mês passado, ao lançar um mapa de vulnerabilidade ao calor ajustado à idade e ao sexo, Ballester partilhou algumas ideias sobre as razões desta situação. As mulheres tendem a ter salários mais baixos, por exemplo, e, por conseguinte, dispõem de menos recursos, como ar condicionado, para se protegerem. São também mais frequentemente viúvas e, por conseguinte, mais susceptíveis de viverem sozinhas e de estarem isoladas de ajuda.

A idade também faz uma grande diferença. Para as pessoas com mais de 80 anos de idade, a taxa de mortalidade relacionada com o calor foi 768% mais elevada do que para as pessoas com idades compreendidas entre os 65 e os 79 anos.

O estudo tem uma advertência: os números de 2023 podem subestimar a carga real de mortalidade relacionada com o calor. Isto deve-se ao facto de a utilização de dados semanais sobre mortes poder diluir o efeito de picos de curto prazo atribuídos ao calor.

Os investigadores estimam que o número provável de mortes relacionadas com o calor em 2023 poderia estar mais próximo das 58 000 mortes nos 35 países estudados.

Como é que 80 por cento das mortes por calor foram evitadas?

Para estimar o número de vidas salvas através da adaptação, os investigadores ajustaram o seu modelo epidemiológico aos períodos 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014 e 2015-2019. Em seguida, introduziram os valores de 2023 em cada um destes modelos para calcular o número de mortes que teriam ocorrido em cada período se as temperaturas tivessem sido tão elevadas como no ano passado.

Se as temperaturas de 2023 tivessem ocorrido em 2000-2004, calcularam, a mortalidade relacionada com o calor teria sido superior a 85 000 mortes: 80% mais elevada do que no período de 2015-2019.

Desde 2000, a "temperatura mínima de mortalidade" - a temperatura óptima com o menor risco de mortalidade - tem vindo a aumentar gradualmente, em média, no continente, explica Gallo. Passou de 15°C em 2000-2004 para 17,7°C em 2015-2019.

"Isto indica que somos menos vulneráveis ao calor do que éramos no início do século", diz ela, "provavelmente em resultado do progresso socioeconómico geral, de melhorias no comportamento individual e de medidas de saúde pública, como os planos de prevenção do calor implementados após o verão recorde de 2003".

No entanto, os humanos só se podem adaptar até certo ponto ao calor

"Temos de ter em conta que os limites inerentes à fisiologia humana e à estrutura da sociedade são susceptíveis de estabelecer um limite para o potencial de adaptação no futuro", adverte Ballester.

Há uma "necessidade urgente" de novas estratégias para salvar vidas, diz ele, incluindo uma monitorização mais precisa dos impactos das alterações climáticas nas alterações vulneráveis. Mas, no fim de contas, temos de atacar as alterações climáticas pela raiz.

Em 2023, quase metade dos dias ultrapassou o limiar de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris. "As projecções climáticas indicam que é provável que o limite de 1,5°C seja ultrapassado antes de 2027, o que nos deixa uma janela de oportunidade muito pequena para agir", acrescenta Ballester.

"As medidas [de adaptação] devem ser combinadas com esforços de mitigação por parte dos governos e da população em geral para evitar atingir pontos de inflexão e limiares críticos nas projecções de temperatura."