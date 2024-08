Itália prepara-se para vaga de calor recorde com alertas em 22 cidades

O nível mais alto de alerta para condições meteorológicas extremas significa que toda a população está exposta aos riscos causados pelas temperaturas extremas.

O Ministério da Saúde de Itália emitiu alertas vermelhos (“bollino rosso”) para 22 cidades, na quarta-feira, enquanto o país se prepara para mais uma intensa vaga de calor. Isto depois de este verão que já ter quebrado todos os recordes anteriores de temperaturas extremas.

As pessoas estão a ser aconselhadas a evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia e a manter-se hidratadas.

A região do Lácio, que inclui a capital, Roma, lançou um plano de emergência para combater os efeitos do calor intenso na saúde. Isto acontece numa altura em que o número de casos de emergência relacionados com o calor está a aumentar.

Este fenómeno é mais prevalente entre os mais idosos. Dado que uma grande parte da população italiana tem mais de 65 anos, o calor extremo representa um grande risco.

“Os problemas de saúde mais comuns nesta altura do ano incluem o agravamento de doenças crónicas, como problemas cardíacos, arritmias, infeções, além de problemas renais e comportamentais”, diz Giuseppe Famularo, médico do hospital San Camillo-Forlanini, em Roma.

As autoridades também estão preocupadas com aqueles que trabalham ao ar livre. Todos os anos em Itália ocorrem cerca de 4.000 lesões relacionadas com o calor nos locais de trabalho.

Os sindicatos, especialmente ligados ao setor da construção, lançaram uma campanha de consciencialização para o problema. Querem também que o Governo implemente novas regras para proteger os trabalhadores.

“Hoje em dia, as questões de saúde, segurança e lesões no local de trabalho têm de ser vistas no contexto atual, que é caracterizado pelas alterações climáticas”, disse Alessandro Genovesi, secretário-geral da Fillea Cgil, a federação que representa os trabalhadores da construção.

“Muito mudou se compararmos o trabalho no setor da construção há 30 anos com o que é hoje, entre junho e setembro. Um dia de trabalho de oito horas pode ser organizado para incluir seis horas e meia a sete horas de trabalho no verão e oito a nove horas de trabalho no inverno”, acrescentou.

No entanto, apesar das temperaturas elevadas, espera-se que o número de turistas continue a aumentar neste verão. O setor espera um aumento de 2% no número de visitantes em comparação com o ano passado.