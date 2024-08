Europa Ocidental fustigada por tempestades severas

De Euronews com AP

Chuvas fortes provocaram inundações na Alemanha e na Bélgica. Mau tempo surge imediatamente após registo de temperaturas recorde.

PUBLICIDADE

Após o calor, a Alemanha é agora assolada por fortes tempestades, com chuva forte e granizo a colocarem em alerta os serviços de emergência em várias zonas do país, durante a última noite.

As condições meteorológicas extremas aconteceram logo após a Alemanha ter registado o dia mais quente do ano, com temperaturas máximas a atingir os 36,5 graus no Estado da Renânia-Palatinado.

Depois do calor intenso, o território foi atingido chuvas fortes, tempestades e granizo em toda a Alemanha, sendo as regiões da Renânia do Norte-Vestefália, Baixa Saxónia, Baviera e Baden-Württemberg as mais afetadas.

Os serviços de emergência foram chamados para várias ocorrências, nomeadamente caves e ruas inundadas. Na Baviera, os bombeiros foram mobilizados depois de um comboio ter colidido com uma árvore que estava caída.

Mau tempo atinge a Bélgica

Também a Bélgica foi afetada, tendo sido emitido um aviso meteorológico laranja para tempestades nas províncias de Limburgo e Liège, enquanto o resto do país continua sob aviso amarelo.

O Instituto Meteorológico da Bélgica afirmou que o recorde de precipitação de agosto já foi ultrapassado e que várias ruas foram encerradas em Bruxelas e na província de Antuérpia devido a inundações.