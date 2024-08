Calor extremo: 41 graus na Sérvia, plantações de milho devastadas na Bósnia

De Euronews

Será uma semana de temperaturas muito elevadas no sudeste da Europa. No sul da Sérvia, o mercúrio chegará aos 41 graus Celsius, enquanto na parte romena da região de Banat as mínimas não baixarão dos 24 graus. Na Bósnia, estima-se que a seca tenha destruído 40 a 60% das culturas de milho deste ano.

Até ao próximo domingo, o calor vai apertar no sudeste da Europa.

O Serviço Meteorológico Nacional da Sérvia alertou que as temperaturas vão ultrapassar os 40 graus Celsius.

"Durante toda a semana de 12 a 18 de agosto, o tempo será muito quente, com temperaturas máximas de 35 a 41 graus Celsius", escrevem os meteorologistas sérvios.

Nos alertas emitidos, o tempo é classificado como "perigoso" e "muito perigoso" para pessoas e animais.

A zona sul do país será a mais afetada pela canícula, com temperaturas de até 41 graus Celsius.

Roménia também em alerta

Na Roménia, a vaga de calor regressou e atinge particularmente o sul e o oeste do país.

Os avisos de código laranja e amarelo estão em vigor até quinta-feira à noite, mas os meteorologistas dizem que a sensação térmica será de “forno” durante toda a semana.

As pessoas que vivem no sul e no oeste do país estão a ter dificuldades em lidar com o calor.

Uma residente de Bucareste explicou que, em vez de passar o tempo no seu terraço, ficou dentro de casa com o ar condicionado ligado. “Nunca pensei que fosse preferir o ar condicionado em vez da frescura do verão”, disse.

Na parte romena da região de Banat, as mínimas não baixarão dos 24 graus Celsius.

Bósnia: calor devasta culturas de milho

A severa vaga de calor e a seca estão a devastar a colheita de milho na Bósnia. Os agricultores do centro cerealífero de Bijeljina calculam que cerca de metade das suas colheitas foram danificadas este ano.

O país foi atingido por três vagas de calor este verão e os agricultores não podem fazer mais do que ver as suas culturas de milho definharem nos campos.

Os especialistas dizem que o estado das plantas é invulgar. “Estamos no final de agosto, e o milho deveria estar muito mais verde do que isto até, pelo menos, aos primeiros 10 dias de setembro”, disse Stevan Mesarović, um agrónomo local.

As plantações de 40 hectares de milho, trigo, cevada e aveia do agricultor Jovica Lazić estão prontas para a colheita demasiado cedo este ano, e ele espera que os rendimentos sejam muito inferiores ao habitual. “O que resta não é suficiente. Penso que perdemos entre 40 e 60% das colheitas esperadas”, disse.

O país quase não viu chuva durante todo o verão, com temperaturas diárias a oscilar entre os 35C e os 40C durante vários dias em junho, julho e agosto.

Portugal: onda de calor de pelo menos seis dias

Nos próximos dias as altas temperaturas também se vão fazer sentir em Portugal, chegando a valores próximos dos 40 graus, podendo até mesmo ultrapassar essa barreira em certas regiões, sobretudo no interior do país.