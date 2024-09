Golfe em Fez: Visitas à Medina e uma partida no Royal Golf De Fes

Viaje até Fez com Immy Barclay e descubra um Património Mundial da UNESCO sem igual nas paredes da almedina.

PUBLICIDADE

Em Fez, a tradição do artesanato tradicional marroquino está de boa saúde e recomenda-se. Acompanhe Immy enquanto ela mergulha no souk mais famoso de Fez, onde o aroma do couro, dos perfumes e dos bolos acabados de fazer nos desperta os sentidos. Participamos numa aula de cerâmica que nos aproxima ainda mais da arte única da cidade, onde aprendemos o processo pitoresco de fazer mosaicos marroquinos.

Passando da vida na cidade às atividades desportivas, Immy relaxa com uma partida de golfe no Royal Golf De Fes, um campo de 6026 metros situado num histórico olival, com grandes bunkers e uma vista panorâmica para o lago. Antes do jantar no requintado Riad de Fes, onde deliciosas iguarias marroquinas nos aguardam, o responsável pelo campo, Jaouad Layachy, explica-nos o que o distingue este campo de outros.