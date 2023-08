Fruta está a desaparecer dos pomares italianos devido ao clima extremo

Pereiras italianas perderam seis em cada dez frutos este verão

As condições meteorológicas extremas estão a dizimar as culturas em Itália. A associação de agricultores Coldiretti diz que seis em cada dez peras desapareceram dos pomares italianos este verão.

A corporação atribui o incidente a inundações, granizo, temperaturas recorde e ataques de insetos não nativos.

A produção de peras em Itália diminuiu 63% em relação ao ano passado e a oferta global na Europa caiu 13%. A colheita de peras em França igualmente foi perturbada, tendo registado uma quebra de 23%.

As colheitas de uvas, melancias, alperces, tomates e beringelas em Itália também sofreram perdas devido ao clima.

No entanto, os fruticultores italianos não são os únicos afetados pelos estados de tempo extremos.

A produção de trigo e de leite diminuiu 10% e a produção de uvas para vinho, 14%, em relação a 2022, de acordo com a análise da Coldiretti.

A produção de mel registou uma quebra de 70%, uma vez que as abelhas estão demasiado "exaustas" devido ao calor para polinizar as plantas, explica a associação.

Os agricultores estão a tirar partido de tecnologias como drones e satélites para poupar água e contrariar os efeitos das alterações climáticas.

Escassez de alimentos e aumentos de preços na Europa

No início deste ano, os consumidores do Reino Unido depararam-se com prateleiras de fruta e legumes vazias e preços inflacionados.

As condições meteorológicas invulgares que perturbaram as colheitas em Espanha e Marrocos, o aumento dos custos da energia e a burocracia do Brexit contribuíram para a escassez.

Em julho, quase metade da União Europeia viu os alertas de seca acionado, alimentando ainda mais os receios quanto à produção e aos preços dos alimentos.

A fruta e os legumes - em especial o tomate e produtos relacionados, como as pizzas e o ketchup - foram particularmente afetados na Europa.

As culturas de cereais, como o trigo e a cevada, também foram gravemente perturbadas por um ano de inundações, seca e calor, o que teve repercussões na alimentação do gado e na agricultura.