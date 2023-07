Itália: Incêndios na Sicília e inundações em Milão

De Euronews

Os incêndios florestais forçaram ao encerramento temporário do aeroporto de Palermo, na ilha italiana da Sicília. Os voos foram retomados com limitações.

A Sicília é também vítima dos incêndios e das altas temperaturas sofridas por grande parte do sul da Europa. O fumo e as chamas de dezenas de incêndios alimentados por um forte vento forçaram ao encerramento do aeroporto de Palermo por várias horas.

Os voos foram, entretanto, retomados com limitações.

Houve evacuações e algumas casas foram engolidas pelas chamas. Em Catania, no leste da ilha, foi registada localmente uma temperatura de 47,6 ºC, na segunda-feira.

A rede elétrica, que estava sobrecarregada devido ao consumo dos sistemas de ar condicionado, sofreu danos consideráveis. As viagens de comboio têm sido fortemente afetadas.

Tempestades e inundações no norte

Enquanto o sul sufoca de calor, tempestades violentas atingiram o norte de Itália, causando a morte de uma adolescente num acampamento de escuteiros. Os restantes membros do grupo escutista foram transferidos pelos bombeiros para um pavilhão desportivo.

Ventos fortes, chuva torrencial e granizo varreram Milão, inundando ruas e arrancando árvores, muitas das quais caíram sobre carros estacionados.

As autoridades relataram graves danos à rede elétrica da cidade, enquanto um jornalista da AFP informou que o abastecimento de água no centro histórico foi temporariamente cortado.