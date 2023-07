Incêndios na Sicília forçam evacuação de turistas e ameçam património

"As pessoas não conseguem RESPIRAR", escreveu uma residente da ilha italiana no Twitter

Os incêndios florestais estão a devastar a ilha italiana da Sicília, com a ajuda de ventos fortes e condições áridas.

Residentes e turistas tiveram de ser evacuados e houve graves perturbações nos transportes públicos.

O aeroporto de Palermo, a capital da ilha, foi obrigado a encerrar esta terça-feira de manhã cedo, depois de fogos terem deflagrado nas proximidades. Já reabriu, mas os incêndios continuam a consumir outras zonas da ilha, incluindo o famoso parque arqueológico de Segesta.

A Sicília enfrenta temperaturas elevadas, que se aproximam do recorde europeu atingido há dois anos na ilha. Catânia, na costa leste, registou 47,6°C na tarde desta segunda-feira.

Os locais recorrem às redes sociais para chamar a atenção para a catástrofe. "As pessoas não conseguem RESPIRAR devido ao quão quente o ar está", escreveu carmen, utilizadora do Twitter, esta terça-feira, dia em que os bombeiros italianos combateram 650 incêndios na Sicília.

Turistas evacuados

Em Carruba di Riposto, a norte da cidade de Catânia, um vasto incêndio está a destruir uma zona rica em vegetação. Por precaução, foram evacuados os hóspedes das estâncias de Donna Carmela e San Antonio e do agroturismo de Galea.

Perto de Trapani, na costa ocidental da ilha, foram também evacuadas as estâncias e os hotéis de San Vito Lo Capo.

O famoso parque arqueológico de Segesta também foi gravemente afetado pelos incêndios. O parque alberga alguns dos edifícios antigos mais importantes de Itália.

Entre eles, está o Templo Dórico, do século V a.C., que, segundo locais, foi tomado pelas chamas na noite desta segunda-feira.

Um incêndio florestal obrigou o aeroporto Falcone Borsellino em Palermo a suspender o tráfego aéreo até às 11 horas locais desta terça-feira, de acordo com um anúncio nas redes sociais.

O fogo deflagrou na noite desta segunda-feira sobre a cidade de Cinisi, tendo os bombeiros lutado para o conter durante toda a noite.

O aeroporto publicou um tweet que dizia que um número limitado de voos estava a ser autorizado a partir. Um avião da cidade italiana de Turim conseguiu aterrar.

Mais tarde, o aeroporto confirmou que estava operacional para os voos que partiam, mas que os voos que chegavam estavam dependentes das condições meteorológicas.

O incêndio provocou igualmente perturbações nas estradas e nos comboios. Uma mulher terá morrido depois de uma ambulância ter sido impedida pelo fogo de chegar a sua casa.

O aeroporto de Catânia foi forçado a encerrar na semana passada devido a um incêndio no edifício do terminal, tendo agora reaberto parcialmente.

Calor superior a 45°C

A vaga de calor que tem assolado o sul da Europa aumentou o risco de incêndios e de mortes relacionadas com o calor em Itália.

Na Sicília, os termómetros marcaram 46,7°C em Catânia, pouco abaixo do recorde europeu de 48,8°C registado em Siracusa, em 2021.

Esta terça-feira, 16 cidades italianas foram colocadas em alerta vermelho devido ao aumento das temperaturas, incluindo Palermo e Catânia.

Na cidade de Milão, no norte do país, uma tempestade na noite desta segunda-feira arrancou telhados e árvores. As estradas foram bloqueadas e o sistema de transportes subterrâneos sofreu perturbações.