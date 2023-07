Itália entre tempestade de granizo e onda de calor

De euronews

Fenómenos meteorológicos extremos no norte e sul deixam os italianos à beira de um ataque de nervos

A meteorologia não pára de dar dores de cabeça aos italianos. No norte do país, a forte chuva, vento e queda de granizo, com pedras que chegaram a atingir seis centímetros de diametro, provocaram o caos na Lombardia e há relatos de alguns feridos ligeiros.

No sul, é o calor que não dá tréguas, com vinte cidades em estado de alerta. Na Sicília, o mercúrio tem chegado aos 45ºC e o uso excessivo dos aparelhos de ar condicionado deixou a rede elétrica à beira do colapso. As admissões hospitalares aumentaram 20% e há suspeita de duas mortes provocadas pelo calor.