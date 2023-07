Forte tempestade atinge norte da Suíça

De Euronews com AFP

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas, depois do mau tempo ter atingido uma cidade nas montanhas do Jura.

Uma forte tempestade matou uma pessoa e fez dezenas de feridos no noroeste da Suíça, perto da fronteira com França.

Segundo as informações avançadas pela polícia do cantão de Neuchatel, a vítima mortal foi atingida por uma grua de construção e os feridos, que foram atendidos no serviço de urgência do hospital, não correm risco de vida.

A tempestade não durou muito tempo, mas as fortes rajadas de vento causaram danos significativos.

De acordo com o serviço meteorológico suíço um "possível tornado" associado a uma trovoada atingiu na manha desta segunda-feira principalmente a cidade de La Chaux-de-Fonds.

Vários veículos ficaram danificados ou totalmente destruídos, muitas casas ficaram sem telhados e há árvores arrancadas pela raiz. A rede ferroviária e os serviços de autocarros também foram afetados.

No local, continuam as operações de salvamento e de limpeza. A polícia apela aos habitantes para evitarem riscos e para que não entrarem nos bosques da região.

Antes de chegar à Suíça, a tempestade atingiu o leste de França, particularmente o departamento de Doubs. Dezenas de casas foram afetadas mas não há registo de feridos.