Época de colheita do lúpulo já começou na Chéquia

A Chéquia é o terceiro maior produtor desta planta, que é utilizada na produção de cerveja. A maioria do lúpulo produzido no país é exportado para a China e para o Japão.

A época de colheita do lúpulo, que dura duas semanas, já começou na Chéquia, o terceiro maior produtor desta planta que é utilizada na produção de cerveja.

Mais de metade da colheita do lúpulo da Chéquia destina-se à exportação, principalmente para a China e para o Japão. O cultivo do lúpulo é uma tradição no país desde, pelo menos, o século XI.

“Cerca de 60 a 80 por cento do lúpulo checo vai para o estrangeiro para ser exportado, e trata-se sobretudo do lúpulo aromático delicado”, disse o presidente da União dos Produtores de Lúpulo, Luboš Hejda.

De acordo com o ministério da Agricultura checo, há aproximadamente 120 produtores do lúpulo registados no país este ano. Embora tenha havido uma redução da produção de cerveja desde a pandemia da covid-19, registou-se um aumento na procura de cervejas premium com um teor de lúpulo mais elevado.

A área atual dedicada à exploração do lúpulo na Chéquia é de 4.852 hectares, ou seja, menos seis hectares do que no ano passado. A maior área é a região de Žatec, onde o lúpulo é cultivado em 3.718 hectares.