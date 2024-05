Na Europa, foi o segundo abril mais quente de que há registo.

O mês de abril de 2024 foi mais quente do que qualquer outro abril de que há registo, dando continuidade a uma série de 11 meses em que se bateram recordes, afirmaram cientistas do Copernicus.

De acordo com o serviço de monitorização do clima da UE, as temperaturas foram 0,67 ºC superiores à média de 1991 a 2020 para o mês e 0,14 ºC superiores ao anterior máximo registado em abril de 2016.

O mês de março também bateu os recordes anteriores por um décimo de grau e, embora a série de 11 meses de recordes de temperatura seja invulgar, algo semelhante já tinha acontecido em 2015/16.

Na Europa, as temperaturas médias em abril foram 1,49°C superiores à média de 1991 a 2020. Este é o segundo mês de abril mais quente de que há registo no continente.

As regiões da Europa de Leste, em particular, registaram temperaturas muito acima da média, enquanto outras, como a Islândia, a Finlândia, a Noruega e a Suécia, registaram temperaturas abaixo da média.

Temperaturas acima da média devem-se ao El Niño?

O calor no oceano também reflete este período invulgarmente quente. Globalmente, as temperaturas à superfície do mar em abril foram, em média, de 21,04°C - o valor mais elevado de que há registo para o mês e apenas ligeiramente abaixo dos 21,07°C registados em março.

O El Niño começou a enfraquecer em direção a condições neutras, mas as temperaturas do ar marinho do mês passado mantiveram-se, em geral, invulgarmente elevadas.

O fenómeno meteorológico também não explica totalmente a série de temperaturas elevadas registadas nos últimos 11 meses.

No entanto, enquanto as variações de temperatura associadas a ciclos naturais como o El Niño vão e vêm, a energia adicional retida no oceano e na atmosfera pelo aumento das concentrações de gases com efeito de estufa continuará a empurrar a temperatura global para novos recordes. Carlo Buontempo Diretor do Serviço de Alterações Climáticas do Copernicus

"O El Niño atingiu o seu pico no início do ano e as temperaturas da superfície do mar no Pacífico tropical oriental estão agora a regressar a condições neutras", afirma Carlo Buontempo, diretor do Serviço de Alterações Climáticas do Copernicus (C3S).

"No entanto, enquanto as variações de temperatura associadas a ciclos naturais como o El Niño vão e vêm, a energia adicional retida no oceano e na atmosfera pelo aumento das concentrações de gases com efeito de estufa continuará a empurrar a temperatura global para novos recordes."

Tempo húmido e seca na Europa

A maior parte do noroeste, centro e nordeste da Europa também registou um mês de abril invulgarmente húmido.

Grandes partes do leste de Espanha, Itália, Balcãs Ocidentais, Turquia, Ucrânia e sul da Rússia, bem como a Islândia, estiveram mais secas do que a média durante o mês de abril.

Em todo o sul da Europa, a seca tem sido um problema permanente desde há meses.

Em Espanha, a Catalunha declarou uma emergência de seca em fevereiro, quando os reservatórios desceram abaixo dos 16%. As autoridades só agora aliviaram as restrições de água após as recentes chuvas.