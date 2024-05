Espanha registou 22 mil mortes relacionadas com o calor nos últimos oito anos. Como é que um novo mapa pode ajudar?

De Euronews Green

Espanha foi pioneira na criação de um novo mapa de alerta de calor, com o Copernicus a revelar os locais do país que vão ficar mais quentes nos próximos meses.

A Espanha está a preparar-se para mais um verão abrasador, após dois anos de calor recorde.

O Copernicus, o serviço climático da UE, afirma que há até 70% de hipóteses de este verão ser um dos 20% mais quentes de que há registo no país.

O ano passado foi o mais quente a nível global desde que há registos, tendo o mundo ultrapassado pela primeira vez o limite de aquecimento global de 1,5°C estabelecido pelo Acordo de Paris para um ano inteiro.

2022 continua a ser o ano mais quente de sempre na Europa, impulsionado por um número significativo de ondas de calor, que em Espanha causaram cerca de 11.300 mortes.

Para salvar vidas este ano, o Ministério da Saúde espanhol lançou um novo mapa para fornecer alertas de calor mais precisos.

Esta é uma das muitas medidas que o país mediterrânico, na linha da frente da crise climática na Europa, está a tomar para proteger os cidadãos e os visitantes.

O que mostra o novo mapa de alertas de calor em Espanha?

Lançado na quinta-feira, o "plano nacional de ações preventivas contra os efeitos das temperaturas excessivas na saúde" de Espanha deverá estar em vigor até 30 de setembro, embora possa ser prolongado até outubro se o calor persistir como em anos anteriores.

O plano anual está em vigor há 20 anos, depois de o verão quente e mortal de 2003 ter apanhado o continente mal preparado.

Este ano, o Ministério elaborou um novo mapa, que divide o país em 182 "zonas meteo-sanitárias", divididas em 52 áreas.

O mapa mostra os limiares de temperatura que desencadeiam as mortes por calor, que variam consideravelmente entre as províncias e dentro de cada província, daí a necessidade de um mapa mais pormenorizado.

Para determinar as zonas, os dados de centenas de observatórios foram comparados com os números de mortes relacionadas com o calor de 2009 a 2018, disse o investigador Julio Díaz ao jornal El País. As adaptações climáticas locais são um dos factores que podem fazer uma grande diferença na vulnerabilidade das comunidades.

O sistema de alerta de calor em Espanha tem em conta as temperaturas a partir das quais a mortalidade aumenta significativamente numa determinada área, bem como a duração prevista das ondas de calor. O sistema de alerta estará pronto para ser lançado com o novo mapa a 3 de junho.

O objetivo é, em particular, ajudar os idosos espanhóis a saberem quando estão em maior risco, quando devem evitar sair de casa a meio do dia e tomar precauções como beber mais água. O ar condicionado e outros métodos de arrefecimento são, obviamente, cruciais para se manterem seguros em casa.

De acordo com o sistema de vigilância diária da mortalidade em Espanha (MoMo), mais de 21.700 pessoas morreram de causas relacionadas com o calor entre 2015 e 2023, a maioria das quais com mais de 65 anos de idade.

Será o verão de 2024 o mais quente de sempre em Espanha?

Prevêem-se para este verão temperaturas acima do normal em todo o sul da Europa.

A previsão trimestral da Agência Estatal de Meteorologia espanhola AEMET, até ao típico pico de calor do final de julho, prevê meses mais quentes do que o habitual no lado mediterrânico do país, bem como nas Ilhas Baleares e Canárias.

O Copernicus acrescentou a esta lista a região de Valência, Múrcia (exceto o sul), o norte de Almeria e Granada, Ibiza e Formentera.

Embora o "novo normal" das alterações climáticas torne difícil saber o que esperar, muitos especialistas estão a utilizar o período de 1991-2020 como base de referência.

Prevê-se que o mundo entre na fase meteorológica La Niña este ano, quando os mares se tornam mais frios do que a média. Mas com as alterações climáticas a reescreverem as regras, isso não exclui outro ano recorde de calor para Espanha; o ano mais quente registado foi em 2022, também durante o La Niña.