As artes marciais mistas continuam a ganhar popularidade no Catar. A região do Golfo é um mercado promissor para organizações internacionais como a ONE e a PFL.

O Médio Oriente está repleto de adeptos dos desportos de combate e as organizações de artes marciais, como o grupo ONE Championship, querem capitalizar esta procura. A equipa do Qatar 365 assistiu na primeira fila ao torneio de abertura do ONE Championship no Catar.

Numa noite repleta de ação na Lusail Sports Arena, lutadores internacionais como o campeão invicto de MMA Anatoly Malykhin brindaram os fãs com um espetáculo de qualidade. O evento também contou com campeões da região MENA, incluindo o peso-pesado iraniano Amir Aliakbari, a melhor aposta para conquistar um cinturão para o Médio Oriente.

Aadel Haleem falou com o fundador e CEO do ONE Championship, Chatri Sityodtong, que explicou a razão pela qual os valores das artes marciais (respeito, humildade, resiliência, integridade, coragem, disciplina e garra) são incutidos nos lutadores. Para além de refutar a ideia de que este é um desporto violento, Sityodtong disse que "as artes marciais são uma das melhores plataformas para alcançar o potencial humano".

Laila Humairah teve a oportunidade de conhecer outro grupo de MMA, a Professional Fighters League. Conversou com lutadores promissores da PFL e com Biaggio Ali Walsh, neto da lenda do boxe Muhammad Ali. Biaggio está a traçar o seu próprio caminho nos desportos de combate e diz que, embora exista pressão devido ao legado da carreira do avô, isso não é algo que o assuste. "A pressão gera diamantes. Espero que toda esta pressão acabe por me transformar num", disse a Laila.

Laila também falou com Hattan Saif, a primeira mulher saudita a assinar um contrato com uma liga internacional de MMA, integrando a equipa do Médio Oriente e Norte de África da PFL. A lutadora de 22 anos sente que tem o dever de inspirar e incentivar outras raparigas a ultrapassarem as barreiras sociais.