União Europeia bane quatro meios de comunicação social por difundirem propaganda russa

Entre os meios de comunicação, conta-se a Voz da Europa, que os serviços secretos checos desmascararam em março como uma operação de influência russa.

A União Europeia anunciou a proibição de quatro meios de comunicação social acusados de difundir propaganda pró-Kremlin e de "desestabilizar" os países vizinhos da Ucrânia.

Os quatro meios de comunicação social incluídos na lista negra - Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta - estão "sob o controlo permanente, direto ou indireto" da Rússia e têm sido "fundamentais" na promoção do apoio à invasão ilegal da Ucrânia, afirmou o Conselho Europeu numa declaração na sexta-feira.

"A Federação Russa está envolvida numa campanha internacional sistemática de manipulação dos media e da informação (...) para justificar e apoiar a sua agressão em grande escala contra a Ucrânia e para reforçar a sua estratégia de desestabilização dos países vizinhos, da UE e dos seus Estados-membros", lê-se no comunicado.

A decisão foi antecipada pela comissária do bloco para os valores e a transparência, Věra Jourová, na quarta-feira, quando os embaixadores da UE deram luz verde à medida, apesar de a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, ter avisado que Moscovo iria retaliar contra os correspondentes ocidentais em Moscovo.

Jourová também prometeu proibir o financiamento russo de meios de comunicação social, ONG e partidos políticos na UE.

A declaração surge apenas três semanas antes de cerca de 370 milhões de eleitores serem convocados para as eleições europeias, uma votação que se receia ser vulnerável a campanhas de desinformação apoiadas pela Rússia.

O bloco está em alerta máximo para as campanhas de desinformação russas online, destinadas a minar a integridade da votação, com dirigentes preocupados com o facto de a UE não estar preparada para novas formas de interferência estrangeira.

Meios de comunicação social listados na UE na mira

Três dos meios de comunicação social visados, RIA Novosti, Izvestia e Rossiyskaya Gazeta, são todos parcialmente detidos ou controlados pelo Estado russo.

Mas a Voice of Europe é uma empresa neerlandesa cotada em bolsa, com sede oficial numa pequena aldeia da província de Brabante do Norte. A empresa está no centro de uma investigação em curso sobre alegações de que legisladores de toda a Europa foram pagos para fazer propaganda do Kremlin.

A empresa noticiosa afirmava fornecer "notícias não censuradas da Europa e do mundo" e, ainda em março, realizou entrevistas individuais e debates com deputados europeus em funções, transmitidos a partir do Parlamento Europeu em Bruxelas e em Estrasburgo.

No final de março, as autoridades checas anunciaram que tinham desmantelado uma operação de influência russa conduzida através da Voice of Europe, alegando que tinham sido feitas transações financeiras a funcionários eleitos no Parlamento Europeu e nos parlamentos nacionais.

De acordo com os meios de comunicação social checos, que citam funcionários dos serviços de informação, as alegações envolvem políticos da Alemanha, França, Polónia, Bélgica, Países Baixos e Hungria.

Na quinta-feira, a polícia alemã abriu uma investigação sobre o candidato às eleições europeias Petr Bystron, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), alegadamente por ter recebido até 20.000 euros de indivíduos ligados ao presidente russo Vladimir Putin para difundir propaganda do Kremlin.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, afirmou no mês passado que a operação descoberta tinha como objetivo desestabilizar toda a Europa e revelou que outros países europeus tinham iniciado investigações na sequência dos esforços checos.

A Bélgica confirmou ter aberto um inquérito judicial, uma vez que os membros do Parlamento Europeu, cuja sede se situa na capital belga, Bruxelas, estão sob suspeita.