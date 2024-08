"Estamos a trabalhar para mudar e desenhar o nosso futuro", afirma o diretor do C4IR Azerbaijão

De Gorkem Sifael

Fariz Jafarov, Diretor Executivo do Centro de Análise e Coordenação da Quarta Revolução Industrial do Azerbaijão, fala sobre a forma como o centro ajuda a moldar a resposta do Azerbaijão aos rápidos avanços tecnológicos.

PUBLICIDADE

Criado em 2021 no âmbito do Ministério da Economia do Azerbaijão, o Centro de Análise e Coordenação da Quarta Revolução Industrial trabalha em estreita colaboração com o Fórum Económico Mundial para promover a transformação digital da economia do Azerbaijão. O Diretor Executivo Fariz Jafarov desempenha um papel importante na definição da resposta do país aos rápidos avanços tecnológicos.

Jafarov descreve as principais tecnologias da Quarta Revolução Industrial - conetividade, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), grandes volumes de dados, cadeias de blocos e gestão de dados - e os seus impactos transformadores na governação, gestão e produção. Alinhado com a Visão 2030 do Azerbaijão, o centro tem como objetivo implementar 60 iniciativas nas empresas, na administração pública e na sociedade, melhorando a transformação digital e a eficiência.

O centro já promoveu a literacia e as competências digitais entre os azerbaijaneses, proporcionando acesso gratuito ao Coursera a 10 000 cidadãos e levando a cabo projetos emblemáticos como o desenvolvimento de grandes modelos linguísticos em azerbaijanês. Apresentando aplicações de IA na gestão da energia, a equipa de Jafarov também apoia eventos internacionais importantes, como a conferência sobre o clima COP 29, que terá lugar em Baku em novembro.

Ao aliar a experiência internacional a iniciativas locais, o centro não só ajuda a identificar as lacunas digitais das organizações, como também as equipa com roteiros estratégicos para a transformação digital, com o objetivo de garantir o lugar do Azerbaijão na vanguarda da economia digital global.

Para saber mais sobre esta história, veja o vídeo no leitor acima.