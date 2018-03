Russos pedem investigação ao incêndio no centro comercial

Tamanho do texto

Centenas de pessoas saíram à rua em Kemerovo. Pedem justiça para as vítimas do incêndio num Centro Comercial da cidade, a 25 de março.

Pelo menos 64 pesssoas morreram. Muitos dos manifestantes são familiares das vítimas. Acusam a administração do centro comercial de irresponsabilidade e lançam suspeitas sobre o número oficial de vítimas e pedem uma investigação séria e transparente.

As salas de cinema e o parque de diversões do Centro Comercial foram varridos pelas chamas. Há 41 crianças entre os 64 mortos já confirmados. As investigações ao incidente prosseguem e apontam já para várias falhas nos sistemas de segurança.