China confirma visita de Kim Jong-Un

Depois de vários dias de rumores, China e Coreia do Norte confirmaram esta quarta-feira a viagem do líder coreano Kim-Jong Un a Pequim, onde se encontrou com o presidente chinês, Xi Jinping. Acompanhado da mulher Ri Sol-Ju, esta foi a primeira visita de Kim-Jong Un a outro país desde que subiu ao poder em dezembro de 2011.

Segundo a agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, Kim Jong Un disse ao líder chinês que era seu "dever solene" que Pequim fosse o destino da primeira viagem ao estrangeiro, durante um banquete oferecido na segunda-feira pelas autoridades chinesas. Em jeito de retribuição, o dirigente norte-coreano convidou ainda Xi Jinping a visitar a Coreia do Norte, um convite que terá sido aceite de imediato, segundo a KCNA.

A visita ocorreu entre o último domingo e esta quarta-feira, divulgou a agência de notícias chinesa Xinhua, que avançou com a notícia na terça-feira.

O encontro vem normalizar a relação entre os dois aliados, após um período de tensão em 2017 com o apoio chinês às sanções internacionais ao regime norte-coreano.

De acordo com a agência de notícias chinesa Xinhua, Kim-Jong Un reiterou o compromisso da Coreia do Norte na desnuclearização da península coreana se o vizinho sul-coreano e os Estados Unidos mostrarem boa vontade.

Por sua vez, Xi Jinping enalteceu o esforço do aliado na melhoria das relações com a Coreia do Sul, assegurando uma "atitude construtiva" em relação a todas as partes.

Esta visita, que só foi oficializada depois do comboio em que seguia Kim-Jong Un ter atravessado a fronteira, surge antes dos importantes encontros do líder norte-coreano com os presidentes da Coreia do Sul e dos Estados Unidos da América, este último previsto para o mês de maio.