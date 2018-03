Zverev e Carreno Busta marcam duelo nas meias-finais

Alexander Zverev confirmou o apuramento para as meias-finais do Masters 1000 de Miami, depois de vencer o croata Borna Coric. O tenista alemão, quarto cabeça de série, ganhou esta quinta-feira em dois sets, com um duplo 6-4 em apenas 84 minutos.

Já com dois Masters no currículo, graças às conquistas no Canadá e em Roma no ano passado, Zverev, de 20 anos, sonha agora com o sétimo título da carreira.

A separá-lo do objetivo está ainda Pablo Carreno Busta, com quem vai medir forças na meia-final. O tenista espanhol, de 26 anos, sentiu mais dificuldades para se impor em três sets diante de Kevin Anderson.

6-4, 5-7 e 7-6 foram os parciais daquela que foi a primeira vitória de Carreno Busta sobre o sul-africano, após quatro desaires no passado. O campeão da última edição do Estoril Open procura ainda o primeiro título num torneio Masters 1000 e conta com três troféus no palmarés.

As meias-finais do Masters de Miami, que contam ainda com Juan Martin del Potro e John Isner, estão agendadas para esta sexta-feira.