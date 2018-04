Jorge Fonseca arrecada medalha de bronze no Grande Prémio de Tbilissi

Por seu lado, a delegação brasileira encerrou a participação com a conquista uma medalha de ouro. O judoca Rafael Macedo subiu ao lugar mais alto do pódio após bater o anfitrião Giorgi Papunashvili por waza-ari na final de -90Kg.

O georgiano Guram Tushishvili teve o peso de uma nação sobre os ombros e não desapontou. Depois de um brilhante Osoto Gari no primeiro combate, derrotou o holandês Jur Spiijkers com um explosivo Sode tsurikomi goshi. O judoca da Geórgia voltou a usar a mesma técnica na semi-final contra o companheiro de equipa Levani Matiashvili e avançou para a discussão da medalha de ouro em +100Kg. Na final encontrou o iraniano Javad Mahjoub. Por momentos, Mahjoub controlou a situação ao conseguir marcar waza-ari e assumir a liderança. Mas o espírito de luta de Tushishvili era evidente. O georgiano de 23 anos acabou por imobilizar o adversário no chão e conseguiu uma vitória de sonho para todos os compatriotas.

Na competição feminina, Romane Dicko tornou-se a mulher do dia após bater, em +78Kg , Maryna Slutskaya, da Bielorrússia. Um Maki-komi da adolescente francesa marcou Waza-ari. Com a imobilização da adversária garantiu a medalha de ouro e escreveu, pela primeira vez, o seu nome na World Tour da Federação Internacional de Judo.

Em -78Kg, a francesa Audrey Tcheumeo era a favorita. A vencedora do Gran Slam de Paris encontrou na final a ucraniana Anastasiya Turchyn que tinha sido medalha de prata no Grande Prémio de Agadir. Mas a ucraniana acabou por sucumbir à qualidade do judo e excelente momento de forma de Tcheumeo. A francesa Madeleine Malonga e a polaca Biata Pacut foram as medalhas de bronze.