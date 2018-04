Tamanho do texto

O Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil recusou o habeas corpus pedido pela defesa de Lula da Silva para evitar a prisão ditada pela condenação no caso do apartamento de Guarujá.

A votação terminou já de madrugada com 6 votos contra e 5 a favor. Foi o voto da presidente do STF, Cármen Lúcia, que desempatou.