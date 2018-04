Silêncio de Daniels mais perto do fim

O silêncio da atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, sobre a alegada relação com Donald Trump pode ter os dias contados. Tudo por causa das declarações do Presidente norte-americano sobre o caso. Questionado a bordo do avião presidencial Air Force One sobre a origem dos 130 mil dólares - cerca de 106 mil euros - transferidos para a conta da atriz, Trump negou ter conhecimento de qualquer pagamento em troca do silêncio de Daniels e remeteu para o advogado Michael Cohen, esclarecimentos adicionais. Declarações que de acordo com a defesa de Daniels permitem invalidar o acordo de confidencialidade assinado em 2016 já que não é possível celebrar um contrato sem o conhecimento das partes envolvidas.