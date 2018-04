Virgin testa nave supersónica três anos e meio depois de acidente mortal

A empresa de turismo espacial do multimilionário Richard Branson, a Virgin Galactic, realizou esta quinta-feira com sucesso o primeiro teste de voo supersónico com a nave SpaceShipTwo VSS Unity sobre as montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia.

Largada de um avião de transporte a 14.000 metros de altitude, a nave acelerou depois progressivamente até uma velocidade de Mach 1.87 - quase duas vezes a velocidade do som - e alcançou uma altitude de 25.000 metros antes de voltar, sem contratempos, a solo firme.