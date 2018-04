Avião despenha-se na Argélia

Tamanho do texto

Um avião militar despenhou-se perto do aeroporto de Boufarik, a cerca de 30 quilómetros de Argel, a capital argelina.

A bordo do aparelho seguiam na altura mais de 100 soldados. De acordo com as últimas informações não há sobreviventes.

O número de vítimas ainda não é claro. O avião de fabrico soviético - um Ilyushin Il-76 - que seguia em direção a Béchar, no sul do país, terá caído minutos depois de ter descolado.

As causas do acidente ainda não são conhecidas. Após a queda, o avião ter-se-á incendiado. Nas imagens transmitidas pela televisão local é visível uma coluna de fumo.

O governo ordenou, entretanto, abertura de um inquérito