Morreu R. Lee Ermey, o sargento Hartman de "Nascido para Matar"

Ermey morreu este domingo, aos 74 anos, por causa de uma pneumonia.

Foi fuzileiro naval no Vietname antes de se estrear no cinema, em 1979, no filme “Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola, Em 1987, com a interpretação em “Nascido para Matar”, foi nomeado para um Globo de Ouro.

Nos últimos anos, deu voz ao sargento dos filmes "Toy Story" e participou em séries como "Os Simpsons" ou "Family Guy".