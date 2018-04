AskSpace: há ou não vida em outros planetas?

Tamanho do texto

No programa desta semana, juntou-.se a nós, por videoconferência, Seth Shostak, astrónomo no instituto SETI, na Califórnia.

A segunda parte do programa SPACE passa por responder às questões dos internautas. Já sabem que devem colocar #askspace nas vossas questões. Tentamos responder a todas.

Entre as várias questões sobre extraterrestes, encontrámos a de Petro Brits que queria saber se iriamos, alguma vez, encontrar provas de que eles existem.

"Penso que vamos, com toda a certeza. Isto porque, em primeiro lugar, eles existem. Quer dizer, temos um milhão de planetas só na nossa galáxia, na Via Lactea. São muitos lugares. Por isso, é difícil acreditar que só este planeta tem vida. A questão é saber como vamos encontrar essa vida. Estamos à procura de vida inteligente. Aposto um café para todos que vamos encontrar vida inteligente até dois mil e vinte cinco. Vida inteligente."

A segunda pregunta foi a de Dan Alex. Queria saber se há uma direção em particular para onde devemos apontar as nossas antenas se procurarmos extraterrestes.

"Passei muitas noites a dar voltas na cama a pensar neste problema. Para onde devem apontar as antenas. E onde se encontram esses extraterrestes. Devem andar por aí. Penso que estarão, obviamente, na Via Láctea. Porque o centro da galáxia tem enormes fontes de nergia. Há um buraco negro gigante, muitas estrelas, muita coisa. Há muita coisa, muita energia. Penso que é para lá que devem apontar as antenas e costumamos fazer isso."