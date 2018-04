Pyongyang anuncia fim de testes nucleares

O anúncio, feito pelo líder da Coreia do Norte, do fim dos testes nucleares e o encerramento de instalações ligadas à energia atómica desencadeou já diversas reações. Como sempre, através da sua conta de Twitter, o presidente dos EUA congratulou-se com a decisão dizendo que são boas notícias, para o país e para o mundo, que se trata de um "grande progresso" e diz-se ansioso pela cimeira que deverá pô-lo rente a frente com Kim Jong Un.