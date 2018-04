Bayern - Real: duelo de gigantes na Champions

Tamanho do texto

Bayern de Munique e Real Madrid, dois gigantes centenários, defrontam-se esta quarta-feira pela 25ª vez no jogo da primeira-mão da meias-finais da Liga dos Campeões, num duelo de gigantes que somam 17 títulos de Champions League.

O Bayern está nas meias-finais do torneio pela 11ª vez, a par do FC Barcelona e com menos duas presenças que o Real Madrid. O registo da equipa da Bavária nesta fase é de dez apuramentos e oito eliminações.

A equipa merengue venceu os últimos cinco jogos entre ambos, com 13 golos marcados e apenas quatro sofridos.

Na época passada, o Bayern inaugurou o marcador na primeira mão, através de Arturo Vidal, que falhou um penalty antes do intervalo. Ronaldo empatou aos dois minutos da segunda parte e, após a expulsão de Javi Martínez, bisou a 13 minutos do fim.

No Santiago Bernabéu, Robert Lewandowski deu avanço ao Bayern, mas Ronaldo restabeleceu a igualdade aos 76 minutos. O autogolo de Sergio Ramos dois minutos depois, levou o jogo para prolongamento, com Ronaldo a marcar mais dois e Marco Asensio a fechar o marcador.

O triunfo do Real Madrid em Munique na época passada pôs fim à série de 16 vitórias caseiras consecutivas do Bayern na Champions League.

Zidane convocou todo o plantel "merengue" para o jogo contra a equipa da Bavária.

O árbitro da partida será o holandês Björn Kuipers.