Liverpool vs Roma: uma vitória ensombrada

A vitória do Liverpool FC contra a AS Roma por 5 a 2 no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, abrilhantada pelo desempenho do egípcio Mohamed Salah, com dois golos e duas assistências, deixou o técnico Jurgen Klopp satisfeito, mas o entusiasmo foi rapidamente ensombrado pelas más notícias sobre Alex Oxlade-Chamberlain.

O médio inglês sofreu uma lesão muito grave no joelho direito, na primeira parte frente à Roma, e Klopp vê-se com um plantel cada vez mais curto, a poucas semanas da Taça do Mundo.

"Jogámos muito bem, preparámos os passes na retaguarda, tivemos todas aquelas jogadas em velocidade e eles não conseguiram lidar com isso. Não foi fácil, conseguir isto exigiu muito trabalho e os rapazes trabalharam bem", disse Klopp.

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, não perdeu a esperança, depois de Anfield Road:

"A esperança não desapareceu, não precisamos de milagres, apenas de acreditar no que fazemos contra uma equipa de qualidade e diferente do Barcelona. A equipa contará com o apoio dos nossos fãs."

Oxlade-Chamberlain pode já não voltar a jogar esta temporada. Os prognósticos da equipa médica são preocupantes. "Perdemos esta noite um excelente jogador", disse Jurgen Klopp.