Primeiro de maio violento em Paris

Em Paris, nem todas as manifestações do primeiro de maio foram pacíficas. A polícia entrou em confronto com um grupo de 1200 manifestantes encapuzados, que deixaram um rasto de violência, entre montras partidas e carros incendiados. A polícia dispersou o grupo com gás lacrimogéneo e jatos de água.

Os manifestantes começaram por partir a montra de um concessionário automóvel, partiram depois a montra e saquearam um restaurante de comida rápida e ainda deitaram fogo a um carro, uma scooter e uma escavadora. As dezenas de milhares de pessoas que participaram no desfile principal, do qual este grupo se desviou, facilitaram o trabalho dos bombeiros, ao abrir passagem aos carros de socorro.