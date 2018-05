Segurança apertada no AS Roma - Liverpool

AS Roma e Liverpool voltam a defrontar-se esta quarta feira à noite, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Um jogo ao qual vão assistir em direto, no estádio, cerca de 5 mil adeptos britânicos. Entre eles, estarão cerca de 50 adeptos com his´tórico de violência nos estádios que as autoridades italianas prometem vigiar de perto.

Um adepto irlandês, de 53 anos, continua hospitalizado em estado grave depois dos confrontos da semana passada junto ao estádio do Liverpool.